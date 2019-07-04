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04.07.2019 09:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 850 пар выбрали для регистрации брака необычные площадки в Москве

Текст: Ирина Огилько

За два месяца работы новых необычных площадок для регистрации брака на них расписались 850 пар. Об этом сообщает управление ЗАГСА Москвы.

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Лидером стали стадион "Спартак", особняк в Малом Гнездниковском переулке, ресторан на Кутузовском проспекте и Башня "Федерация".

Как приводят слова начальника управления столичного ЗАГС Елены Ефремовой портал мэра и правительства Москвы, еще две тысячи заявлений подано на эти площадки для росписи в ближайшие месяцы. И чтобы не создавать ажиотаж, список необычных мест постоянно расширяют. Так недавно в него вошли усадьба промышленника Кнопа в Колпачном переулке, дом купцов Гусятниковых на улице Александра Солженицына и особняк в Тверском бульваре, 26. Для того, чтобы здесь зарегистрировать отношения, нужно подавать документы в Перовский, Бабушкинский и Царицынский отделы ЗАГСа Москвы.

Фото: iStock
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Единственная сложность, при выборе необычной площадки в том, что подгадывать дату свадьбы придется на время свободное в этих домах от других мероприятий. Чтобы свадьба не совпала с запланированным футбольным турниром, например.

Кстати, сейчас в столице 23 новых необычных места, оборудованных для регистрации брака. Помимо перечисленных выше, стать мужем и женой можно на фоне морских животных "Океанариума", в Храме Христа Спасителя, на фоне звёздного неба Планетария или под небом на Останкинской телебашне.

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