У истоков образования области стоял Александр Матвеев, начальник Брянского штаба партизанского движения и первый секретарь Брянского ВКП(б).
Сейчас на Брянщине проживают 1,2 миллиона человек. Здесь бурно развивается сельское хозяйство, строятся промышленные предприятия, обновляют дороги, сооружают новые мосты. Очень тесными стали экономические отношения с Белоруссией, на которую приходится половина внешнеторгового оборота. К примеру, в первом квартале текущего года экспорт региона вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 14,2 процента.
В поздравительной телеграмме Владимир Путин отметил, что область может по праву гордиться "целой плеядой" выдающихся земляков. И пожелал всем брянцам "успешного решения стоящих перед регионом задач", "воплощения в жизнь намеченных планов и всего самого доброго".
Главной площадкой юбилейных торжеств станет Славянская площадь областного центра. Театрализованное представление "Брянская земля - частица дорогой моей России!" начнется парадным прохождением делегаций городов и районов области. Будут ярко показаны история края и его нынешний день.