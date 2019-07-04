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04.07.2019 18:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Рожденная войной

Брянцы отмечают 75-летие области
Текст: Федор Костюченко (Брянск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(7903)
Брянская область была образована буквально сразу после освобождения от фашистской оккупации. 5 июля 1944 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором предписовалось из городов и районов Орловской области создать новый регион. Хотя история Брянщины уходит своими корнями в тысячелетие. В следующем году город Брянск будет отмечать 1035 лет с момента своего основания.

У истоков образования области стоял Александр Матвеев, начальник Брянского штаба партизанского движения и первый секретарь Брянского ВКП(б).

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Сейчас на Брянщине проживают 1,2 миллиона человек. Здесь бурно развивается сельское хозяйство, строятся промышленные предприятия, обновляют дороги, сооружают новые мосты. Очень тесными стали экономические отношения с Белоруссией, на которую приходится половина внешнеторгового оборота. К примеру, в первом квартале текущего года экспорт региона вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 14,2 процента.

В поздравительной телеграмме Владимир Путин отметил, что область может по праву гордиться "целой плеядой" выдающихся земляков. И пожелал всем брянцам "успешного решения стоящих перед регионом задач", "воплощения в жизнь намеченных планов и всего самого доброго".

Главной площадкой юбилейных торжеств станет Славянская площадь областного центра. Театрализованное представление "Брянская земля - частица дорогой моей России!" начнется парадным прохождением делегаций городов и районов области. Будут ярко показаны история края и его нынешний день.

Общество История Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Вторая мировая война
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