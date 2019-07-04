Упавшее дерево остановило движение на Кутузовском проспекте в Москве

Движение транспорта на Кутузовском проспекте частично перекрывалось из-за упавшего дерева. Об этом сообщила "РГ" оперативная служба ГИБДД Москвы.

Около 10:50 в районе дома 72 по Кутузовскому проспекту в сторону области на дорогу упало дерево. Было перекрыто несколько полос для движения. Так как трафик в утренние часы небольшой, серьезного затора не случилось. Городские службы оперативно убрали дерево с дороги. Уже через 15 минут после случившегося, движение было восстановлено в полном объеме. В настоящее время, по данным аналитического агентства "Яндекс. Пробки", трафик движения расценивается на 4 балла, основные затруднения есть на центральных улицах города, на Садовом кольце, а также на северо-западе и юго-западе ТТК.