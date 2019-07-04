Дворец водных видов спорта в "Лужниках" откроют ко Дню города

Московские власти планируют открыть Дворец водных видов спорта на территории "Лужников" к концу лета. Крайний срок сдачи объекта - День города. Об этот журналистам на площадке Московского урбанистического форума рассказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"К концу лету - началу осени, ко Дню города постараемся закончить дворец водных видов спорта", - сообщил Хуснуллин.

Заммэра отметил, что на объекте площадью 58 тысяч кв.м расположатся пять плавательных бассейнов, аквапарк и тренажерные залы. По его словам, сейчас поставлена задача создать условия для занятий спортом в "Лужниках" не менее, чем для 5 миллионов человек.

Кроме того, Хуснуллин рассказал, что в настоящий момент завершается проектировка Дворца самбо и бокса на Лужнецкой набережной. Его строительство может начаться уже в ближайший месяц.

Не стоит на месте и строительство других спортивных кластеров - в Тушино и Крылатском, а также на территории бывшего Черкизовского рынка.