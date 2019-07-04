Хуснуллин: По программе реновации будут строить по 1,5 млн кв. м жилья в год

С 2021 года Москва планирует строить по программе реновации по 1,2 - 1,5 миллиона квадратных метров в год. Вырастет и количество москвичей, которые будут переезжать из снесенных ветхих пятиэтажек в новые комфортабельные квартиры. "Если в текущем году планируется переселить не менее 12 тысяч семей участников программы реновации, то в 2020-м - уже не менее 15 тысяч", - рассказал сегодня на Московском урбанистическом форуме заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Но новыми будут не только квартиры, продолжал он. По современным градостроительным стандартам - так называемым принципам "здорового урбанизма", проектируются и новые жилые кварталы в городе. Это значит, что основа их - поддержание баланса с природой, развитая инфраструктура, хорошие условия для самореализации жителей. "Такая концепция способствует повышению комфортности проживания в мегаполисе, формированию благоприятного эмоционального, психологического и физического здоровья", - сообщил Хуснуллин.

Все эти принципы были изначально заложены в стандарты строительства по программе реновации, подчеркнул Хуснуллин. В шаговой доступности у всех переселенцев должны быть парки, скверы, многопрофильные общественные пространства, пешеходные зоны и велодорожки. Еще на этапе проектирования закладываются автомобильные парковки и даже места для раздельного сбора мусора. Обязательны в обновленных районах и спортивные объекты. Их Москва уже сейчас вводит как никогда много. Вот и впереди новые открытия. В частности, к Дню города заработает Дворец водных видов спорта в "Лужниках". Аналогов ему нет в Европе: там расположатся семь плавательных бассейнов, аквапарк и тренажерные залы. Завершается и проектировка Дворца самбо и бокса на Лужнецкой набережной. Его сооружение должно начаться уже в ближайший месяц. Новые проекты будут созданы и в других кластерах - в Тушино и Крылатском, а также на территории бывшего Черкизовского рынка.

Нельзя комфортную городскую среду представить и без удобной транспортной системы. Уже совсем скоро для москвичей и жителей области заработают два первых Московских центральных диаметра (МЦД) общей протяженностью 132 км - Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск. Их планируется запустить в конце 2019-2020 года. В совокупности ими смогут пользоваться 3,7 миллиона человек. Всего должно быть создано пять диаметров. "Совместно с РЖД мы расписали все наши планы по развитию МЦД до 2025 года включительно", - отметил Хуснуллин. А с учетом будущей интеграции МЦД, МЦК и метро Москва, как считает заммэра, должна к 2023 году выйти на первое место в мире по обеспеченности рельсовым транспортом.