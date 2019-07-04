Хуснуллин: По программе реновации будут строить по 1,5 млн кв. м жилья в год

Новости

Путин предупредил о последствиях торговых войн США и Китая 21:24
В Петербурге откроют новую дорогу к Ладожскому вокзалу 21:23
Путин: От Москвы нельзя требовать выполнения Минских соглашений 21:17
Погода в Москве на выходных достигнет "холодного дна" 21:11
Под Тулой пьяная женщина протаранила машину ДПС и сбила полицейского 20:58
В Красноярске проверят данные о детях, живших в антисанитарных условиях 20:44
В Петербурге за три дня социальные участковые приняли 888 человек 20:37
Видео: Как работает первая в мире внешняя боковая подушка безопасности 20:33
В Минске задержали подозреваемых по делу о ЧП во время салюта 20:26
Появился отрывок нового "Полицейского с Рублевки" 20:23
Освобожденный в КНДР австралиец прибыл в Токио 20:18
Вышел трейлер художественного сериала об истории группы Wu-Tang Clan 20:09
Абэ: Япония не собирается вносить изменения в договор с США о безопасности 19:54
В Иркутской области из-за паводка эвакуировали семь детских лагерей 19:40
В Японии столкнулись военные грузовики, есть пострадавшие 19:35
В Петербурге создадут галерею свадебных фотографий "Дочки-матери" 19:16
Семь человек пострадали в Калининграде в ДТП с автобусом 19:14
АЕБ вновь зафиксировала падение авторынка и сделала прогноз 19:13
Ростовчанин в костюме кролика "регулировал" движение транспорта 19:13
Метеорологи зафиксировали штормовые порывы ветра в Москве 18:58
Матвиенко рассчитывает на продление программы маткапитала до 2025 года 18:56
Иран потребовал от Великобритании объясниться за захват танкера 18:51
В Петербурге открыли фонтан "Мальчик и гуси" 18:49
Росгвардия отстранила подозреваемых во взяточничестве врачей 18:45
Владимир Путин встретился с президентом Италии 18:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
04.07.2019 20:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Хуснуллин: По программе реновации будут строить по 1,5 млн кв. м жилья в год

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

С 2021 года Москва планирует строить по программе реновации по 1,2 - 1,5 миллиона квадратных метров в год. Вырастет и количество москвичей, которые будут переезжать из снесенных ветхих пятиэтажек в новые комфортабельные квартиры. "Если в текущем году планируется переселить не менее 12 тысяч семей участников программы реновации, то в 2020-м - уже не менее 15 тысяч", - рассказал сегодня на Московском урбанистическом форуме заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Собянин: Москва готова дать льготы застройщикам арендного жилья

Но новыми будут не только квартиры, продолжал он. По современным градостроительным стандартам - так называемым принципам "здорового урбанизма", проектируются и новые жилые кварталы в городе. Это значит, что основа их - поддержание баланса с природой, развитая инфраструктура, хорошие условия для самореализации жителей. "Такая концепция способствует повышению комфортности проживания в мегаполисе, формированию благоприятного эмоционального, психологического и физического здоровья", - сообщил Хуснуллин.

Все эти принципы были изначально заложены в стандарты строительства по программе реновации, подчеркнул Хуснуллин. В шаговой доступности у всех переселенцев должны быть парки, скверы, многопрофильные общественные пространства, пешеходные зоны и велодорожки. Еще на этапе проектирования закладываются автомобильные парковки и даже места для раздельного сбора мусора. Обязательны в обновленных районах и спортивные объекты. Их Москва уже сейчас вводит как никогда много. Вот и впереди новые открытия. В частности, к Дню города заработает Дворец водных видов спорта в "Лужниках". Аналогов ему нет в Европе: там расположатся семь плавательных бассейнов, аквапарк и тренажерные залы. Завершается и проектировка Дворца самбо и бокса на Лужнецкой набережной. Его сооружение должно начаться уже в ближайший месяц. Новые проекты будут созданы и в других кластерах - в Тушино и Крылатском, а также на территории бывшего Черкизовского рынка.

Собянин: Развитие пригородного ж/д сообщения разгрузит дороги Москвы

Нельзя комфортную городскую среду представить и без удобной транспортной системы. Уже совсем скоро для москвичей и жителей области заработают два первых Московских центральных диаметра (МЦД) общей протяженностью 132 км - Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск. Их планируется запустить в конце 2019-2020 года. В совокупности ими смогут пользоваться 3,7 миллиона человек. Всего должно быть создано пять диаметров. "Совместно с РЖД мы расписали все наши планы по развитию МЦД до 2025 года включительно", - отметил Хуснуллин. А с учетом будущей интеграции МЦД, МЦК и метро Москва, как считает заммэра, должна к 2023 году выйти на первое место в мире по обеспеченности рельсовым транспортом.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД РФ увидели шантаж в заявлениях "Нафтогаза" о сбоях транзита газа
Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий
Максим Акимов одобрил концепцию электронного паспорта
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом