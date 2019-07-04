Игорь Артамонов: "Быханов сад будет уникальным парком в Черноземье"

Ход работ по благоустройству парка "Быханов сад" оценил во время своего визита в Липецк заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров. Экскурсию по частично реконструированному парку провел врио главы региона Игорь Артамонов. Именно по его просьбе на обновление популярного места отдыха липчан Сбербанк направил 127 млн. рублей.

После многочисленных обсуждений с жителями был согласован проект, работы начались 1 мая. Согласно концепции "Шесть чувств", парк будет разделен на несколько зон - запаха с цветами и растениями, вкуса с фудкортом, тактильную для активного времяпрепровождения и территорию слуха с успокаивающей музыкой.

"Это будет уникальный парк во всем Черноземье. Сюда вложено много внимания и любви. Все зоны административной, спортивной, культурной активности и все постройки будут выдержаны в едином стиле. Красивые деревья, редкие кустарники - здесь максимально сохраняется существующее озеленение парка, используются экологичные материалы. Парк будет очень красивым", - подчеркнул Игорь Артамонов.

Вместо старого покрытия уложена новая крупноформатная плитка. Сейчас рабочие протягивают подземный кабель для световых опор. На очереди - установка 248 урн и скамеек, входных групп, строительство образовательного павильона, амфитеатра, монтаж оборудования для спортивных и детских площадок.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров высоко оценил работу органов городской и областной власти по благоустройству общественных территорий.

"Регион активно включился в реализацию нацпроектов. Идет активное благоустройство, многие вопросы решаются комплексно. Этот парк, без сомнения, даст стимул для развития города как туристического центра", - подчеркнул Максим Егоров.