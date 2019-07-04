Игорь Артамонов: "Быханов сад будет уникальным парком в Черноземье"

После многочисленных обсуждений с жителями был согласован проект, работы начались 1 мая. Согласно концепции "Шесть чувств", парк будет разделен на несколько зон - запаха с цветами и растениями, вкуса с фудкортом, тактильную для активного времяпрепровождения и территорию слуха с успокаивающей музыкой.
"Это будет уникальный парк во всем Черноземье. Сюда вложено много внимания и любви. Все зоны административной, спортивной, культурной активности и все постройки будут выдержаны в едином стиле. Красивые деревья, редкие кустарники - здесь максимально сохраняется существующее озеленение парка, используются экологичные материалы. Парк будет очень красивым", - подчеркнул Игорь Артамонов.
Вместо старого покрытия уложена новая крупноформатная плитка. Сейчас рабочие протягивают подземный кабель для световых опор. На очереди - установка 248 урн и скамеек, входных групп, строительство образовательного павильона, амфитеатра, монтаж оборудования для спортивных и детских площадок.
Заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров высоко оценил работу органов городской и областной власти по благоустройству общественных территорий.
"Регион активно включился в реализацию нацпроектов. Идет активное благоустройство, многие вопросы решаются комплексно. Этот парк, без сомнения, даст стимул для развития города как туристического центра", - подчеркнул Максим Егоров.