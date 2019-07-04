МЧС призвал автомобилистов не парковаться под деревьями

Из-за сильных порывов ветра, которые могут достигать 17-18 м/с, московских автомобилистов призвали не парковать машины под рекламными щитами и деревьями. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Москве.

Согласно прогнозам погоды, помимо сильного ветра возможен дождь. Во избежание несчастных случаев, пешеходам рекомендовано обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не ходить под деревьями, а также не парковать автомобиль вблизи широкоформатных рекламных конструкций.

Аналогичное предупреждение выпустили и в соцсетях "Московского паркинга". Там предупредили, чтобы водители были осторожны и не оставляли автомобиль под плохо закрепленными конструкциями.

Напомним, что Гидрометцентр России на 4 июля продлил действие желтого уровня погодной опасности, то есть погода "потенциально опасна".