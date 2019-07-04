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04.07.2019 17:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рыночные отношения

Генерала из СИЗО не выпустили
Текст: Владимир Федосенко
Бывший глава следственного управления СКР по Волгоградской области генерал-лейтенант юстиции Михаил Музраев остается в следственном изоляторе "Лефортово". Мосгорсуд признал законным его арест по делу о теракте, совершенном группой лиц.

По решению Лефортовского суда столицы Музраев находится под стражей до 10 августа. Но ни он, ни его адвокаты не согласились с этим решением и пожаловались в вышестоящий суд. И просили изменить меру пресечения. А Мосгорсуд постановил решение суда об избрании такой меры пресечения для генерала, как содержание под стражей, оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения.

Бывший глава следственного управления из Волгограда обвиняется в причастности к покушению на жизнь губернатора

О том, что именно инкриминируется Музраеву, лучше всего объяснила "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она сообщила, что Музраев был задержан по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. По информации ФСБ России, вместе с ним был задержан волгоградский предприниматель Владимир Зубков.

Следствие установило, что ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда. И один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь деревянную стену дома. Этот дом арендовал губернатор Волгоградской области Бочаров. Там он и проживал вместе с семьей. Во время поджога никто не пострадал. Пламя быстро погасили.

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Следствие считает, что Музраев причастен к этому преступлению. А причиной покушения, по данным следствия, стало то, что еще в 2003 году предприниматель Евгений Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тысячи квадратных метров на главном муниципальном рынке города. Торговые площади он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям. А губернатор решил вернуть эти площади в муниципальную собственность, чтобы не только налоги, но и заметная прибыль поступала в местный бюджет. И добился этого через несколько судебных процессов. Ремезову, считает следствие, это не понравилось, и он якобы поручил членам возглавляемой им преступной группы устранить чиновника.

Бизнесмен сбежал и объявлен в международный розыск. Он заочно обвиняется в убийстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества, краже и причинении тяжкого вреда здоровью.

Следственный комитет РФ очень сдержанно дает любые комментарии по этому делу, и ведомство можно понять. Руководителей такого ранга, как Музраев, увольняли, но еще ни разу не подозревали в столь громком преступлении.

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Следствие тщательно проверяет имеющиеся данные. Будет устанавливаться роль и степень участия экс-руководителя регионального подразделения не только относительно указанного факта, но также проверят его возможную причастность к иным эпизодам преступной деятельности, пояснила представитель СК Петренко.

По заявлению адвоката Музраева Владимира Семенцова, его клиент вины не признает.

Согласно информации ФСБ, еще трое из пяти подозреваемых в причастности к преступлению были задержаны в 2017 году. Уточняется, что один скрылся в США, где сейчас отбывает наказание за преступление, совершенное за океаном.

 

 

 

 

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