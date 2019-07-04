"Мосинжпроект" и SUEZ создадут предприятие по переработке стройотходов

На урбанистическом форуме, который стартовал 4 июля в московском парке "Зарядье", подписаны первые документы. Так, "Мосинжпроект" и французская компания SUEZ заключили предварительное соглашение о создании совместного предприятия по переработке строительных отходов.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, SUEZ - мировой лидер по переработке отходов.

"Учитывая реализацию программ реновации и строительства метро, тема обработки и переработки отходов становится одной из актуальных в Москве, - пояснил Хуснуллин. - Мы надеемся, что наша совместная компания будет заниматься умным разбором зданий и переработкой строительных отходов. Также у нас огромная программа по переработке грунтов. Мы построим в ближайшие годы около 100 километров линий, и это миллионы кубометров земли, которые нужно перерабатывать".

Заммэра сообщил, что совместное российско-французское предприятие появится до конца года.