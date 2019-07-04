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04.07.2019 13:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Московские власти увеличат масштабы строительства жилья по реновации

Текст: Иван Пышечкин

Московские власти намерены увеличить масштабы строительства жилья по программе реновации в 2020 году. Об этом журналистам на площадке Московского урбанистического форума рассказал заммэра столицы Марат Хуснуллин.

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"Наша задача - развернуть строительство 7 млн кв. м жилья. На сегодняшний день мы подошли к показателю 5 млн кв. м, это примерно 90 тыс. квартир", - сообщил Хуснуллин.

Заммэра отметил, что в настоящий момента готовится значительный объем проектов планировок, что позволит к концу этого года раскрыть градостроительный потенциал еще 2 млн кв. м. жилья. Общий объем в 7 млн кв. м. должен быть достигнут к середине следующего года.

Расти будет и число переселенцев. Если в текущем году планируется переселить не менее 12 тысяч жителей, то в 2020-м - уже не менее 15 тысяч.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве
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