Московские власти увеличат масштабы строительства жилья по реновации

Московские власти намерены увеличить масштабы строительства жилья по программе реновации в 2020 году. Об этом журналистам на площадке Московского урбанистического форума рассказал заммэра столицы Марат Хуснуллин.

"Наша задача - развернуть строительство 7 млн кв. м жилья. На сегодняшний день мы подошли к показателю 5 млн кв. м, это примерно 90 тыс. квартир", - сообщил Хуснуллин.

Заммэра отметил, что в настоящий момента готовится значительный объем проектов планировок, что позволит к концу этого года раскрыть градостроительный потенциал еще 2 млн кв. м. жилья. Общий объем в 7 млн кв. м. должен быть достигнут к середине следующего года.

Расти будет и число переселенцев. Если в текущем году планируется переселить не менее 12 тысяч жителей, то в 2020-м - уже не менее 15 тысяч.