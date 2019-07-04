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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Условия из подполья

Объявлен в международный розыск подозреваемый в убийстве спецназовца
4 июля Следственный комитет РФ объявил, что объявлен в международный и федеральный розыск Оганес Айрапетян. Этого человека следователи считают убийцей.

Айрапетян, по версии следствия, на сегодняшний день считается основным фигурантом резонансного уголовного дела о массовой драке, в которой погиб бывший спецназовец Никита Белянкин.

Айрапетян недавно, в феврале этого года, условно-досрочно освободился из мест лишения свободы

У Оганеса Айрапетяна - сбежавшего участника той драки - есть адвокат. Защитник обвиняемого общается с прессой и говорит, что его клиенту следствием заочно предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. По словам защитника, он понятия не имеет, где скрывается его доверитель. Тот якобы готов явиться с повинной. Но для этого надо выполнить его условия - освободить из СИЗО арестованных по этому делу.

Фото: Никита Зайков
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Со слов адвоката, его подзащитный не верит в объективность расследования и настаивает на своей версии случившегося, в которой он всего-навсего защищал близких. По версии защиты, подозреваемый уже "сталкивался с системой" и "не верит в объективность следствия".

Судя по словам адвоката, Айрапетян дает себе отчет в том, что произошло, прекрасно понимает, что был убит один и ранен другой человек, однако придерживается "своей версии" случившегося. В ней он сам был "жертвой ситуации" и достал нож с целью самообороны и защиты своих друзей и родственников.

Можно предположить, что "условия", которые выдвинул Айрапетян, следствие не примет.

Когда стало известно, кто является основным подозреваемым, журналисты легко выяснили - сбежавший Айрапетян совсем недавно, в феврале этого года, условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, куда попал за кражу.

Напомним, в массовой драке в Красногорском районе погиб, получив удар ножом, бывший боец спецназа, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. Молодой человек вступился за незнакомых людей, которых избивала толпа. В этой толпе находился и Оганес Айрапетян. Как уже заявляло следствие, все участники той драки им известны. Часть их даже смогли задержать и отправить на нары. Но подозреваемый в убийстве еще не пойман.

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