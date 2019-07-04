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04.07.2019 12:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Основателя сети "Корчма Тарас Бульба" приговорили к двум годам колонии

Текст: Владимир Полетаев

Полной неожиданностью для фигуранта громкого дела о неуплате налогов - основателя сети "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана - стал реальный приговор Басманного районного суда Москвы. Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Сам осужденный и его адвокаты предполагали, что Белойван отделается штрафом или, в крайнем случае, условным сроком. Но в прениях прокурор попросила избрать ему в виде наказания два года заключения. И суд согласился с мнением гособвинителя.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Причем такой срок наказания назначен с учетом смягчающих обстоятельств: у осужденного четверо  несовершеннолетних детей. Да и вину свою в ходе процесса он признал.

Уголовное дело Белойвана рассматривалось в особом порядке, так как он активно сотрудничал со следствием. И даже сообщалось, что  с признанием им вины для урегулирования налоговых претензий ведется подготовка к подписанию с ФНС России мирового соглашения. Предположительно, по этому соглашению обвиняемый в течение трех лет должен уплатить в бюджет суммы недоимки по налогам, а также пени и штрафы на сумму более одного миллиарда рублей. Но в итоге он получил реальный срок наказания. И был взят под стражу в зале суда.

Как сообщало ранее следственное ведомство,  с января 2011 по март 2014 года Белойван "с целью уклонения от уплаты налогов с восьми подконтрольных ему организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком "Корчма Тарас Бульба", организовал практику расчета с клиентами только наличными и без выдачи кассовых чеков". Кроме того следователи установили, что с помощью специального программного обеспечения сотрудники ресторанов удаляли из памяти системы автоматизации предприятий общественного питания наиболее дорогостоящие заказы за день, корректируя таким образом в сторону уменьшения сведения о количестве произведенных заказов и их стоимости. А в фискальной памяти кассовых аппаратов фиксировались заниженные суммы выручки. И именно фиктивные суммы выручки  отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях. В общей сложности, по данным следователей и экспертиз, было сокрыто более 650 миллионов рублей.
 

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