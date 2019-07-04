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04.07.2019 11:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Парки приглашают москвичей отметить День семьи, любви и верности

Текст: Ирина Огилько
Столичные парки приглашают москвичей отметить в ближайшие выходные приближающийся праздник Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба "Мосгорпарка".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, что праздник День семьи, любви и верности отмечается с 2008 года 8 июля и приурочен ко дню святых Петра и Февронии, считающихся покровителями семьи. В этом году в столичной программе праздника с 6 по 8 июля акцент сделан на сохранение семейных ценностей и традиций. Всего 18 парков приготовили программы, мы выбрали наиболее интересные мероприятия.

Так 6 июля парк "Сокольники" приглашает посетить необычный фестиваль "АРТамаран". Он пройдет с 15.00 до 18.00 на берегу Большого Путяевского пруда, здесь можно будет украсить различные арт-объекты на морскую тематику - спасательные круги, якоря, штурвалы. Краски и кисти всем желающих выдадут бесплатно.

7 июля

В парке Победы с утра посмотреть можно будет спектакль мимов на детской площадке, здесь же будет организована серия мастер-классов.

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В детском парке имени Прямикова расскажут о тонкостях воспитания детей и преодолении семейных кризисов, здесь же можно будет получить бесплатную консультацию. А с 16.00 начнутся концерты, уроки физкультуры и многое другое.

В этот же день в парке "Царицино", который останется центральным местом проведения праздника, пройдет награждение супружеских пар, проживших в браке 25 и более лет. Здесь же запланирован фестиваль "Московская семья", где можно будет послушать музыку уличных музыкантов, принять участие в различных мастер-классах, например, в плетении венков, фигурной резке овощей, макияжу, вокалу.

В саду "Эрмитаж" можно послушать концерт с участием вокалистов проекта "Голос. Дети" можно будет в 19.30 на Щукинской сцене 7 июля, к слову, в сам праздник, 8 июля, здесь же пройдет концерт фольклорных коллективов и выступят солисты ведущих театров.

Измайловский парк сделает упор на детский отдых. С 12.00 до 18.00 здесь пройдет викторина по произведениям Чуковского, мастер классы по изготовлению "собаки Аввы", конкурс чтецов дедушки Корнея и другое.

8 июля

В парке "Зарядье" с 19.00 пройдет исторический бал, на котором танцоры в нарядах а-ля 18-начало 20 века закружатся в вальсе, а также исполнят мазурку, польку и полонез. Этим же танцам обучат танцевать всех желающих. Для тех, кому до танцев дела нет, смогут поучаствовать в семейной эстафете или послушать лекцию о семейных традициях разных стран.

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В парке Горького, в 11.00 и 13.00 пройдут две бесплатные экскурсии "14 историй о любви". В которых расскажут, как проводили время в парке знаменитые пары, например, Александр Пушкин и Наталья Гончарова, Екатерина II и Григорий Орлов, а также император Николай I со своей супругой Александрой Федоровной. В этом же парке в 15.00 начнется квест "Лабиринт любви". Его участникам предстоит разгадать различные загадки, чтобы найти самое романтичное место парка. Победители получат подарки. Правда, для участия в квестах и экскурсиях нужна регистрация на сайте парка.

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