Новости

Видео: В московском ТЦ треснул гигантский аквариум 16:50
Депутата из Кировской области отправят на психиатрическую экспертизу 16:47
ОДКБ прирастет за счет партнеров и наблюдателей 16:40
Яровая предложила ввести единую минуту молчания 22 июня 16:37
Новый Chery Tiggo 4 для России получит систему распознавания жестов 16:36
В Краснодаре жильцов горящего дома временно разместили в школе 16:35
В Якутии судебные приставы заблокировали счета детдома 16:33
На западе Москвы ограничат движение транспорта 16:24
В Кронштадтском Морском соборе увековечат имена погибших подводников 16:22
В сериале Netflix о правлении Николая II нашли Мавзолей Ленина 16:22
Под Брянском пресекли деятельность "Свидетелей Иеговы" 16:15
В роддоме № 4 в Москве открывается школа отцов 16:07
Что покажут венгры и французы на "Иннопроме" 16:05
Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой 16:05
В Заполярье будут разгружать рыбу на судоремонтном заводе 16:02
В ОДКБ разъяснили процедуру назначения нового генсека 16:00
СМИ: Татьяна Арнтгольц тайно вышла замуж за звезду "Кухни" 15:55
В воронежском ТЦ произошла поножовщина 15:55
В Татарстане водитель автобуса убил женщину-диспетчера 15:53
Банк "Открытие" изменил слоган с "государственного" на "надежный" 15:51
Анастасия Ракова: За 5 лет построим около 1 миллиона кв. м медицинских корпусов 15:51
Для пострадавших от наводнения в Приангарье собрали 33 млн рублей 15:50
"Однажды... в Голливуде" может стать последним фильмом Тарантино 15:47
В Петербурге возбудили дело по факту ДТП на Невском путепроводе 15:43
Определены даты проведения Российского инвестиционного форума - 2020 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
04.07.2019 16:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Брянском пресекли деятельность "Свидетелей Иеговы"

Текст: Элина Труханова
Фото: УМВД РФ по Брянской области Фото: УМВД РФ по Брянской области
Фото: УМВД РФ по Брянской области

В Брянской области задержаны две участницы религиозной организации "Свидетели Иеговы" (в России признана экстремистской и запрещена), активно пропагандировавшие свою идеологию.

Как сообщили УМВД по Брянской области, секта действовала на территории Климовского и Новозыбковского районов. Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии провели больше сорока обысков в местах, где члены секты жили и проводили собрания, а также в их автомобилях. Изъята религиозная литература, компьютеры, электронные носители информации и собранные пожертвования.

В Севастополе ФСБ раскрыла ячейку "Свидетелей Иеговы"

- В рамках возбужденных СУ СК России по Брянской области уголовных дел по части 2 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации" задержаны 41-летняя и 30-летняя жительницы Новозыбковского района, длительное время занимавшиеся активной пропагандой запрещенной идеологии среди жителей области. Женщины заключены под стражу, - рассказали в региональном УМВД.

В операции по пресечению деятельности экстремистской организации участвовали сотрудники ГУЭБиПК МВД России, УФСБ России по Брянской области, центра противодействия экстремизму и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Брянской области, а также регионального следственного управления СК РФ.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД РФ увидели шантаж в заявлениях "Нафтогаза" о сбоях транзита газа
Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий
Максим Акимов одобрил концепцию электронного паспорта
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом