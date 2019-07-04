Под Брянском пресекли деятельность "Свидетелей Иеговы"

В Брянской области задержаны две участницы религиозной организации "Свидетели Иеговы" (в России признана экстремистской и запрещена), активно пропагандировавшие свою идеологию.

Как сообщили УМВД по Брянской области, секта действовала на территории Климовского и Новозыбковского районов. Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии провели больше сорока обысков в местах, где члены секты жили и проводили собрания, а также в их автомобилях. Изъята религиозная литература, компьютеры, электронные носители информации и собранные пожертвования.

- В рамках возбужденных СУ СК России по Брянской области уголовных дел по части 2 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации" задержаны 41-летняя и 30-летняя жительницы Новозыбковского района, длительное время занимавшиеся активной пропагандой запрещенной идеологии среди жителей области. Женщины заключены под стражу, - рассказали в региональном УМВД.

В операции по пресечению деятельности экстремистской организации участвовали сотрудники ГУЭБиПК МВД России, УФСБ России по Брянской области, центра противодействия экстремизму и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Брянской области, а также регионального следственного управления СК РФ.