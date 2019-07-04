Под Тулой пьяная женщина протаранила машину ДПС и сбила полицейского

Полиция Тульской области выясняет подробности ДТП, в котором женщина за рулем иномарки наехала на патрульный автомобиль и несколько сот метров тащила на капоте полицейского. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении тулячки уголовного дела, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло 2 июня, но подробности в полиции рассказали только сейчас. Около 16:00 сотрудники автоинспекции, патрулировавшие дороги в Дубенском районе, заметили автомобиль Chevrolet Cruze, совершавший опасные маневры. За рулем находилась женщина, в салоне - полуторогодовалый ребенок без удерживающего средства. Полицейские подали сигнал об остановке. Когда женщина не обратила на это внимание, они с включенными проблесковыми маячками и сиреной погнались за иномаркой, представлявшей опасность на дороге для других водителей. После того, как сотрудники ГИБДД вынудили автоледи становить машину, та заблокировала окна и двери и отказалась выходить.

Примерно час автоинспекторы, а также прибывшие на место полицейские следственно-оперативной группы и подразделения по делам несовершеннолетних, представители районных органов опеки вели с ней переговоры. Однако убедить даму выпустить ребенка из нагретого на солнце автомобиля не удалось. После этого, как рассказывают в полиции, решили вытащить малыша из салона силой. Однако женщина внезапно "газанула", протаранила патрульный автомобиль ДПС и наехала на сотрудника полиции, которого протащила на капоте несколько сот метров. В результате полицейский был госпитализирован с травмами.

В конечном итоге машину удалось согнать с дороги, и на пересеченной местности она остановилась. Женщина по-прежнему отказывалась открывать двери и окна. Полицейские разбили заднее стекло и, применив физическую силу, отобрали у матери малыша. Ребенка срезу передали представителям опеки. По информации пресс-службы УМВД, здоровью мальчика ничего не угрожает.

После проверки личности выяснилось, что нарушительнице 31 год, она - мать четверых детей, лишенная водительских прав. На ее счету множество неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения. Кроме того, она привлекалась к ответственности за неисполнение родительских прав. К тому же, как показало медосвидетельствование, женщина была пьяна.

В тот же день автоинспекторы составили на нее административные материалы по статьям "Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства", "Оставление водителем места ДТП" и "Нарушение требований к перевозке детей". Следствие в свою очередь рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела за применение насилия в отношении представителя власти, а также управление автомобилем в нетрезвом виде.