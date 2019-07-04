Раненого бензопилой мужчину в Подмосковье снимали с дерева подъемником

Во время высотных работ по спилу сухих веток мужчина поранил плечо на территории садового участка в Балашихе. Спасатели снимали мужчину с дерева при помощи подъемника и альпинистского снаряжения. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня в Балашихе на улице Первая линия, где на 5 метровой высоте мужчина 1966 года рождения пилил ветки сухого дерева и во время порыва ветра бензопилой поранил себе плечо. Рваная рана оказалась столь глубокой, что самостоятельно спуститься с высоты он уже не смог. Хозяин дома залез на дерево к рабочему и перетянул жгутом руку, но спустить пострадавшего также не получилось. Прибывшие на место происшествия спасатели решили вызвать подъемник Балашихинских электросетей. В результате с помощью подъемного устройства спасатели добрались до пострадавшего, срезали страховочные ремни, удерживающие мужчину на высоте, и переправили в люльку подъемника. После спасения мужчина был передан врачам скорой помощи, которые констатировали сильную слабость и большую потерю крови.

Подмосковные спасатели призывают жителей региона оценивать свои силы и соблюдать технику безопасности при производстве технических работ.