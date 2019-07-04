Ростовский музтеатр впервые покажет москвичам оперу "Жанна д'Арк"

Ростовский государственный музыкальный театр представит на исторической сцене Большого театра оперу "Жанна д'Арк". В России это первая постановка раннего произведения Джузеппе Верди, и даже за рубежом она звучит крайне редко.

Донские артисты повторяют свою поездку в Большой спустя четыре года. На этот раз гастроли состоятся в честь 20-летнего юбилея ростовского театра и пройдут с 4 по 7 июля. Кроме "Жанны д"Арк", которая откроет программу, ростовчане привезли еще два спектакля.

"Для нас огромная честь выступать на исторической сцене ГАБТа, - сказал художественный руководитель театра Вячеслав Кущев. - Для этого были отобраны знаковые постановки. Мы покажем одну из самых редких опер Верди и две премьеры текущего сезона - спектакль "Хованщина" в постановке Павла Сорокина и балет "Эсмеральда" в редакции Владимира Бурмейстера.

Концертные исполнения "Жанны д"Арк" в нашей стране все же были, но театральная постановка пройдет впервые. В любом деле пионером быть нелегко, но Ростовский музыкальный театр не побоялся такой ответственности и блестяще справился с задачей. Вячеслав Кущев привлек для ростовского проекта мощную постановочную команду из Санкт-Петербурга, да и собственные исполнительские и производственные силы оказались на высоте. Оперу Верди поставил для театра Юрий Александров. Каждая сцена, будь то лагерь англичан или площадь перед собором, в котором Карл получает корону из рук Орлеанской девы, это богатейшее зрелище, фоном для которого являются роскошные декорации Вячеслава Окунева. Очевиден вклад хореографа Надежды Калининой. Колорита добавляют артисты хора и миманса в живописных костюмах, воссоздающих мрачную эпоху Средневековья.

Характеры главных героев раскрывают трагедию жизни и смерти Жанны д"Арк, одной из самых выдающихся личностей в истории Франции. По словам Кущева, темы, которые поднимает великое произведение Верди, актуальны во все времена.

Еще одна опера, которую представит в Москве Ростовский музыкальный театр, - "Хованщина" - с оригинальным финалом Игоря Стравинского, который пришлось восстанавливать по отдельным партиям. Здесь зрителя ожидает настоящая интрига. Театр решил обратиться к малоизвестному финалу Стравинского, прекрасно понимая, что это будет нелегко: оригинальная партитура была утеряна, найти ее документальные следы представлялось почти невозможным.

"Мы пошли на эксперимент, - рассказал режиссер-постановщик Павел Сорокин. - За помощью обратились к Ярославу Тимофееву, который занимался сбором информации, искал рукописные фрагменты и черновики Стравинского в музеях Парижа, Санкт-Петербурга, Базеля и других городов. В результате у нас получился аутентичный финал, который не исполнялся еще никогда".

"Хованщина" удивительна не только перипетиями своей сценической судьбы. Сама ее партитура так сложна, что за нее берутся преимущественно только столичные коллективы. Ростовский театр рискнул, а московскому зрителю предстоит узнать, что получилось.

И, наконец, спектакль "Эсмеральда", посвященный памяти прославленной примы балета из Ростова-на-Дону Ольги Спесивцевой. Его премьера состоялась в этом году в донской столице в рамках второго Международного фестиваля балета, носящего имя Спесивцевой. Это один из самых ярких и эмоциональных балетных спектаклей, покоряющий с первых нот оркестра и первых "па" артистов. На ростовской сцене его создали балетмейстеры-постановщики Маргарита Дроздова и Михаил Крапивин, которые когда-то сами танцевали в этом балете.