С детской площадки под Костромой пропал ребенок

Следователи, полиция и волонтеры в Костромской области отправились на поиски восьмилетней девочки, пропавшей с детской площадки в городе Шарья.

По факту безвестного исчезновения маленькой девочки началась проверка. По данным регионального СУ СКР, школьница вышла погулять на площадку возле многоквартирного дома в городе Шарье днем 3 июля и до сих пор не вернулась домой.

- По предварительным данным, мать девочки пыталась найти ее самостоятельно, в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении дочери она обратилась только днем 4 июля, - пояснили в СК.

Сейчас силы полиции и СК брошены на поиск пропавшего ребенка. Во все места массового скопления людей направлены ориентировки, идет осмотр территории.

Как уточнили в региональном УМВД, пропавшую девочку зовут Соня, на вид ей 9-10 лет, рост 120 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые, короткие. В момент исчезновения девочка была одета в олимпийку, трико и сланцы розового цвета.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении ребенка, полицейские просят срочно позвонить в дежурную часть МО МВД России "Шаринский" по телефону 8 (49449) 51-471 или 02.