С детской площадки под Костромой пропал ребенок

Новости

Врачи УФСИН оценили состояние здоровье американца Уилана 18:25
В Пензе скончался 19-летний актер 18:25
Том Холланд считает, что Человек-паук может оказаться геем 18:22
Раненого бензопилой мужчину в Подмосковье снимали с дерева подъемником 18:17
В суши-баре Калининграда у поваров нашли сальмонеллез 18:12
Пропавшую под Костромой девочку нашли живой 18:11
Немецкие компании идут на рекорд по инвестициям в Россию 18:07
Разработка арктической версии вертолета Ми-26Т2В началась в Ростове 18:06
В районе Лужников 13 июля остановят движение из-за забега 18:05
Найденные в Польше и Украине римские динарии признали фальшивыми 18:01
Вертолет Ми-38 испытали при высоких температурах и высоко в горах 17:59
Обнародованы итоги рентгеновского анализа колесницы Тутанхамона 17:59
В Сочи мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки 17:57
Родные не знают, куда этапировали Кокориных и Мамаева 17:50
Названа причина утечки из гигантского аквариума в Москве 17:45
Россия предложила Чехии договориться о полетах сентябре 17:40
В Петербурге пассажир избил кондуктора троллейбуса 17:40
В Судане возобновились переговоры между военными и оппозицией 17:40
В России стартовали продажи кросс-купе Renault Arkana 17:40
СК озвучил сумму ущерба по делу экс-главы "Автодора" 17:34
Голландская фирма отменила для сотрудников государственные праздники 17:34
"Эмметт Браун" поддержал продолжение серии "Назад в будущее" 17:31
XXIII Всероссийский фестиваль визуальных искусств откроется 5 июля 17:30
Ученые начали наблюдать за жизнью черноморских дельфинов с вертолета 17:29
Стала известна причина массовой гибели пчел в Удмуртии 17:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
04.07.2019 17:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

С детской площадки под Костромой пропал ребенок

Текст: Анна Скудаева

Следователи, полиция и волонтеры в Костромской области отправились на поиски восьмилетней девочки, пропавшей с детской площадки в городе Шарья.

На Ямале два мальчика пропали в тундре
Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо

По факту безвестного исчезновения маленькой девочки началась проверка. По данным регионального СУ СКР, школьница вышла погулять на площадку возле многоквартирного дома в городе Шарье днем 3 июля и до сих пор не вернулась домой.

- По предварительным данным, мать девочки пыталась найти ее самостоятельно, в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении дочери она обратилась только днем 4 июля, - пояснили в СК.

Сейчас силы полиции и СК брошены на поиск пропавшего ребенка. Во все места массового скопления людей направлены ориентировки, идет осмотр территории.

Как уточнили в региональном УМВД, пропавшую девочку зовут Соня, на вид ей 9-10 лет, рост 120 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые, короткие. В момент исчезновения девочка была одета в олимпийку, трико и сланцы розового цвета.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении ребенка, полицейские просят срочно позвонить в дежурную часть МО МВД России "Шаринский" по телефону 8 (49449) 51-471 или 02.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД РФ увидели шантаж в заявлениях "Нафтогаза" о сбоях транзита газа
Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий
Максим Акимов одобрил концепцию электронного паспорта
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом