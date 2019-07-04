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04.07.2019 11:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК заинтересовался детским садом в Смоленске

Текст: Элина Труханова (Смоленск)

В Смоленске организована доследственная проверка по факту нарушения прав детей в детском саду № 70.

В следственном управлении СК РФ по региону рассказали, что в детском учреждении с ласковым названием "Лучик", по предварительным данным, допущены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, неправильно организовано питание детей, отсутствует необходимый для работы учреждения персонал.

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О неблагополучии в детсаду сообщило местное интернет-издание. В его сюжете говорится, что приготовлением пищи для ребятишек занимаются няня или сторож, потому что поваров нет, белье на кроватках не меняется месяцами, а на игровой площадке, где дети гуляют, стоят мусорные баки.

- Следователи проведут необходимые процессуальные действия с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ.

Кроме того, в рамках проверки ведомство даст правовую оценку действиям должностных лиц детского учреждения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область Смоленск
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