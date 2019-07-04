Собянин: Экология столицы значительно улучшилась за последнее время

В столице открылся Московский урбанистический форум. Архитекторы, дизайнеры, чиновники и бизнесмены из разных стран в восьмой раз в Москве, чтобы на сей раз обсудить будущее городов и тренды в развитии общественных пространств.

В одном из таких самых популярных пространств проходит и сам форум с прошлого года - это киноконцертный зал в парке "Зарядье". Его главная тема - качество жизни в мегаполисах. Этот вопрос будет обсуждаться за заседаниях более чем 70 "круглых столов", дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу. В них примут участие более 300 экспертов.

Впервые в программу включен конгресс Urban Health, посвященный здоровью. Первое заседание открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал о предпосылках зарождения форума. По его мнению, любой уважающий себя город должен иметь собственный экономический форум. И российская столица пыталась создать что-то подобное. "Однако запросы горожан говорили нам о другом. Конечно, проблемы бизнеса очень важны. Административные барьеры, налоги, льготы, преференции - очень важная часть работы городских властей, - пояснил Собянин. - Но с каждым годом как снежный ком нарастают другие проблемы, связанные с экологией, транспортом, дискомфортом, стрессами". Главные изъяны, подчеркнул мэр, все же стоит искать в плоскости градостроительного развития и создания комфортной городской среды. Поэтому на форуме речь пойдет о качестве жизни в мегаполисах, развитии транспорта, реновации ветхого жилья. Затронут эксперты вопросы экологии и благоустройства. Ключевой темой станет здоровье.

- Последние десятилетия мы видим, как растет продолжительность жизни в стране, - заметил глава столицы. - Но при этом растет количество хронических заболеваний, связанных с неподвижным образом жизни, питанием и стрессами.

По словам Собянина, "скорая" в Москве стала приезжать почти в полтора раза быстрее, чем раньше. "Сделать это было непросто, - объяснил мэр. - В условиях транспортной перегруженности мы создали выделенные полосы, сделали центры скорой помощи в разных районах так, чтобы время доставки пациента было минимальным".

Важной для мегаполисов Собянин назвал транспортную политику. Она, по его мнению, прямиком влияет на экологию, поскольку главные загрязнители города - автомобили, а не заводы, уверен градоначальник. Он привел в пример переход Москвы на экологичный транспорт. Первые электробусы уже перевозят пассажиров. "Запреты, которые были введены на городском и федеральном уровне по экологическому классу бензина, двигателя, возымели свои действия, - подчеркнул Сергей Собянин. - В Москве они введены даже раньше, чем на федеральном уровне. Мы за несколько лет изменили автомобильный парк, сделав его самым молодым в Европе и самым экологичным".