Собянин рассказал об идеологии программы "Мой район"

Мэр Москвы Сергей Собянин на Урбанистическом форуме рассказал, зачем создана программа "Мой район". Она, по его словам, призвана устранить неравенство между разными частями города.

Москвичи в основном живут в спальных районах, заметил градоначальник. Потому, уверен он, важно уравнять между собой окраины и центр города: для этого метро и дороги нужно строить так, чтобы у каждого жителя в пешей доступности были станции подземки и остановки наземного транспорта.

- Мы всегда занимались тем, чтобы у каждого москвича была в районе достойная школа, поликлиника, музыкальная школа, дом культуры, парк, - рассказал Собянин. - Чтобы каждый москвич независимо от места проживания чувствовал себя одинаково комфортно, чувствовал себя москвичом.