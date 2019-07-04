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04.07.2019 10:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин: Развитие пригородного ж/д сообщения разгрузит дороги Москвы

Текст: Любовь Проценко

До трех миллионов человек в день должны пользоваться в столице пригородными электричками, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Москва 24".

Глава "Мосметростроя" рассказал, когда "салатовая" ветка выйдет за МКАД

"Мы можем построить метро и построить так, чтобы в пешеходной доступности 90% москвичей имели станции метро. Но мы все равно этим не решим кардинально проблему, потому что у нас половина машин на территории Москвы ежедневно из 3,5 млн - это машины из Подмосковья и других регионов, - объяснил он. - И не потому, что им так хочется приехать обязательно в Москву на машине, а потому что нет хорошей альтернативы. Мы нарастили пригородное сообщение. Объем пригородного сообщения в два раза увеличен, у нас ежедневно передвигалось 1 млн человек на электричках, сейчас более 2 млн, а мы ставим себе задачу 3 млн и больше объем ежедневных перевозок сделать".

Но для этого, по мнению главы города, нужно качественно изменить подход к пригородным поездам:

"Их нужно сделать чаще, более регулярными, связать разные радиусы, которые приходят только в центр Москвы и сделать их сквозными диаметрами, а также совместить со станциями метрополитена, МЦК, наземным транспортом - сделать полноценным наземным метро".

Экономика Транспорт Железные дороги Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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