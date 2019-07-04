Танцующий светофор поставят в Москве возле перехода на Цветном бульваре

Своеобразный подарок приготовил столичный центр организации дорожного движения москвичам. В день Московского транспорта, 13 июля, в городе поставят "умный светофор", который будет способен повторять движения танцующего человека в режиме реального времени.

Так по данным ГКУ ЦОДД Москвы, светофор для пешеходов поставят у перехода к цирку Юрия Никулина. И если зеленый свет останется обычным - человечек будет идти, то когда загорится красный свет - человечек может начать плясать. Для того, чтобы привести его в действие нужно зайти в специальную небольшую кабину и начать в ней двигаться, все действия будет сканировать специальные камеры видеоаналитики, а затем транслировать их в режиме реального времени на красный сигнал светофора. Если в кабине никого нет, светофор работает в обычном режиме - на нем отображается знак пешехода, который стоит.

Как поясняют в ЦОДД, новый объект отвечает всем правилам безопасности, при этом он поднимет настроение, и позволит пешеходам воздержаться от перехода через дорогу на красный сигнал. Впрочем, простоит объект не долго. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ЦОДД, это разовая акция, и после проведения праздника, 13 июля, его демонтируют, заменив обычным. В планах города пока устанавливать такие "танцующие" светофоры на постоянной основе в городе нет.