Новости

В Прикамье осудили курьера, перевозившего крупную партию наркотиков 08:50
Суд запретил Трампу тратить средства Пентагона на возведение стены 08:45
В Москве сегодня будет прохладно и ветрено 08:41
Липовая компенсация: Приставы предупредили о новом виде мошенничества 08:36
В Японии более миллиона человек эвакуируют из-за ливней 08:27
В Краснодаре загорелся крупный склад на площади 1,2 тыс квадратов 08:25
В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ 08:19
Венесуэла предупредила американцев о невозможности их защиты 07:45
Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток 07:20
Опрос: 84 процента россиян не собираются брать кредиты 06:57
Полиция Мексики объявила массовую забастовку 05:38
В Якутии депутат напал с лопатой на инспектора ДПС 05:08
Более 20 рыбаков погибли при крушении судна у берегов Гондураса 05:06
ВВС США усовершенствуют систему спутниковой связи в Арктике 04:35
Суд в США не одобрил пересмотр дела наркобарону "Коротышке" 04:03
Силовики ликвидировали восемь террористов на западе Ирака 03:55
На южных Курилах ощутили землетрясение до четырех баллов 03:45
Не менее пяти человек погибли во время ливней на Гаити 03:21
Обещанные Трампом танки оказались ржавыми и без стволов 03:05
Пушков раскритиковал желание Украины помешать России в ПАСЕ 02:35
Упавший мусоровоз вызвал транспортный коллапс в Нью-Йорке 02:32
Более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Ливане 01:44
СМИ: В Минске во время салюта произошло ЧП 01:28
В Италии при извержении вулкана погиб турист 00:51
Молния уничтожила более 7 млн литров виски 00:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
04.07.2019 08:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве сегодня будет прохладно и ветрено

Текст: Ирина Огилько
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Не выше 17 градусов тепла прогреется воздух в столичном регионе. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

В МЧС Москвы предупредили об ухудшении погоды

По данным метеорологов, температура воздуха в течение сегодняшних суток будет колебаться от +13 до +17 градусов, по области на градус выше днем. Такая погода характерна для начала сентября, а не для середины лета. Ниже нормы среднесуточная температура воздуха будет на 2-4 градуса. Усиливать ощущение осенней прохлады будет сильный ветер в порывах до 18 м/с, во второй половине дня возможны дожди. Атмосферное давление будет неустойчивым, в середине дня ожидается 742 мм рт ст.

В ближайшие дни ожидается еще прохладнее, так в субботу остыть воздух сможет до 11 тепла ночью и прогреться днем не выше +15.

Кстати: самым жарким днем четвертое июля было в 1938 году, когда воздух прогрелся до + 33,7. А в 1897 году было +4,4.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом
Пушков раскритиковал желание Украины помешать России в ПАСЕ
Обещанные Трампом танки оказались ржавыми и без стволов
Опрос: 84 процента россиян не собираются брать кредиты
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД