В Москве сегодня будет прохладно и ветрено

Не выше 17 градусов тепла прогреется воздух в столичном регионе. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, температура воздуха в течение сегодняшних суток будет колебаться от +13 до +17 градусов, по области на градус выше днем. Такая погода характерна для начала сентября, а не для середины лета. Ниже нормы среднесуточная температура воздуха будет на 2-4 градуса. Усиливать ощущение осенней прохлады будет сильный ветер в порывах до 18 м/с, во второй половине дня возможны дожди. Атмосферное давление будет неустойчивым, в середине дня ожидается 742 мм рт ст.

В ближайшие дни ожидается еще прохладнее, так в субботу остыть воздух сможет до 11 тепла ночью и прогреться днем не выше +15.

Кстати: самым жарким днем четвертое июля было в 1938 году, когда воздух прогрелся до + 33,7. А в 1897 году было +4,4.