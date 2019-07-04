В Подмосковье принят закон о замене подарков для новорожденных деньгами

Депутаты Московской областной думы сразу в трех чтениях приняли законопроект, дающий родителям новорожденных право выбирать: получать ли подарочный набор из 50 с лишним предметов или заменить его денежной выплатой.

Напомним, подарочные наборы "Я родился в Подмосковье" с 1 сентября будут выдавать всем детям, появившимся на свет в роддомах и перинатальных центрах Подмосковья. В набор входит все необходимое для ухода за новорожденным: одежда, включая теплый комбинезон, молокоотсос, аптечка и даже игрушка. Но на этапе общественных обсуждений многие просили разрешить получать вместо подарка денежный эквивалент его стоимости. И депутаты решили дать жителям такую возможность.

Родителям новорожденных, отказавшимся от подарка, выплатят компенсацию в размере 20 тысяч рублей.