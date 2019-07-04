В Подмосковье стартует пятая "Территория смыслов"

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" отмечает первый юбилей - пятилетие. В этом году он сменил локацию и теперь расположился в Мастерской управления "Сенеж" в Подмосковье, на берегу одноименного озера. Таким образом проект "переехал" на платформу "Россия - страна возможностей".

Первые четыре года форум проработал на Клязьме, во Владимирской области. Условия пребывания в молодежном лагере были очень простыми - участники жили в палатках, многие привозили с собой спальники. Теперь организаторы решили сделать жизнь на форуме более комфортабельной, кое-что изменилось и в концепции. Накануне открытия первой смены журналистам рассказали, как будет устроен быт участников и какие новые возможности откроются перед ними.

Форум соберет активную и талантливую молодежь со всей страны

Жилой городок состоит из 14 домиков, рассчитанных в общей сложности на 1150 человек. Внутри - полноценные спальни с деревянными кроватями и полками для вещей. К услугами участников конференц-шатер на 1400 мест, 4 малых шатра-лектория, а также три шатра-штаба. Общая площадь построек составляет 2,5 тысячи кв. м, они располагаются на площади в 10 га.

Ректор Мастерской управления "Сенеж" Алексей Каспржак до прихода на этот пост руководил не менее масштабным проектом - при его активном участии был заново отстроен международный детский центр "Артек" в Крыму. По его словам, нынешний "Сенеж" это еще "не капитальная история". "Сейчас мы проектируем, проводим достаточно большой международный конкурс проектов на всю инфраструктуру "Сенежа", которая будет в себя вмещать площадку для проведения "Территории смыслов" на постоянной основе", - уточнил он.

Как и в прошлые годы, форум соберет активную и талантливую молодежь со всей страны, предложит инновационные программы личностного развития, общение с ведущими отраслевыми экспертами, федеральными министрами и известными политиками. Всего этим летом на берегах Сенежа побывают около 6000 участников.

Как рассказал программный директор "Территории смыслов" Матвей Навдаев, особенностью этого года станет возможность получить грантовую поддержку как за личный проект, так и за командный, разработанный непосредственно на форуме. Те, кому повезет, получат до одного миллиона рублей на личный проект. Авторы лучших командных проектов могут рассчитывать на три миллиона рублей, таких идей предполагается отбирать не более четырех за смену. "Мы постараемся сделать так, чтобы ребята, собранные здесь впервые, скомпонованные в команды по 20 человек из совершенно разных регионов страны, сделали совместный командный проект", - сказал Матвей Навдаев. Причем работа над этим проектом не будет ограничиваться длительностью смены. "Интернет отменил все границы в мире, поэтому надо учиться работать на любых расстояниях, и мы надеемся, что мы такой проектный опыт для ребят предоставим", - подчеркнул он.

Первая смена откроется уже сегодня вечером и продлится до 11 июля. Она названа в честь платформы "Россия - страна возможностей". Здесь встретятся порядка 1000 молодых людей - участники различных проектов платформы, СМИ и блогеры. Всего же на форуме пройдет шесть тематических смен. Помимо упомянутой это "Образование", "Волонтеры", "Политика", "ИТ" и "Экология". Форум завершит свою работу 20 августа. Напомним, образовательная площадка Мастерская управления "Сенеж" создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО "Россия - страна возможностей".