Криминальный дуэт "работал" на территории Московской области. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, женщины были задержаны после совершения кражи из квартиры пенсионера в Жуковском.
Выяснив, что в одной из квартир живет 90-летний мужчина, они позвонили ему и, представившись сотрудницами одной из организаций здравоохранения, предложили пожилому человеку пройти бесплатное медицинское обследование на дому.
Как рассказал потерпевший, ему предложили раздеться и лечь на диван. Пока одна из аферисток изображала из себя врача и проводила "обследование", вторая в это время обчищала карманы одежды пенсионера и шарила по шкафам.
"Во время фиктивного осмотра одна из них похитила 200 тысяч рублей, которые находились в кармане брюк потерпевшего, и ювелирные украшения из серванта", - рассказала Ирина Волк.
Пенсионер сразу же обратился в полицию с заявлением о краже. По его словам, украденные деньги он откладывал на похороны.
Пытаясь замести следы, аферистки поймали такси и уехали в подмосковную Балашиху. Полицейским удалось отследить маршрут мошенниц, и они были задержаны по горячим следам прямо в автомобиле.
"При обыске по месту их проживания изъяты мобильные телефоны, 5 наручных часов, ювелирные украшения и одежда, которые имеют доказательственное значение по уголовному делу", - отметила официальный представитель МВД РФ.
Уголовные дела возбуждены по статьям "Мошенничество" и "Кража". По решению суда женщины были заключены под стражу. Если их вина будет доказана, то им может грозить до 6 лет колонии. К сожалению, это далеко не первый случай, когда жертвами подобных аферистов становятся пенсионеры. Так, в Северодвинске дама-"соцработник" стала проверять у пенсионерки документы и украла кошелек. Повезло, что мошенницу удалось задержать по горячим следам.