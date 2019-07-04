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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дышите глубже, вас обкрадывают

В Подмосковье задержаны лжеврачи, которые обворовывали пенсионеров
Текст: Александр Степанов
Подмосковные полицейские задержали двух мошенниц, которые, представляясь врачами, обворовывали квартиры пожилых людей. Лжеэскулапы подозреваются в совершении 9 преступлений, общий ущерб от которых превысил 4,6 миллиона рублей.

Криминальный дуэт "работал" на территории Московской области. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, женщины были задержаны после совершения кражи из квартиры пенсионера в Жуковском.

Пенсионер сразу же обратился в полицию с заявлением о краже. По его словам, украденные деньги он откладывал на похороны

Выяснив, что в одной из квартир живет 90-летний мужчина, они позвонили ему и, представившись сотрудницами одной из организаций здравоохранения, предложили пожилому человеку пройти бесплатное медицинское обследование на дому.

Как рассказал потерпевший, ему предложили раздеться и лечь на диван. Пока одна из аферисток изображала из себя врача и проводила "обследование", вторая в это время обчищала карманы одежды пенсионера и шарила по шкафам.

Фото: Алексей Насыров
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"Во время фиктивного осмотра одна из них похитила 200 тысяч рублей, которые находились в кармане брюк потерпевшего, и ювелирные украшения из серванта", - рассказала Ирина Волк.

Пенсионер сразу же обратился в полицию с заявлением о краже. По его словам, украденные деньги он откладывал на похороны.

Пытаясь замести следы, аферистки поймали такси и уехали в подмосковную Балашиху. Полицейским удалось отследить маршрут мошенниц, и они были задержаны по горячим следам прямо в автомобиле.

"При обыске по месту их проживания изъяты мобильные телефоны, 5 наручных часов, ювелирные украшения и одежда, которые имеют доказательственное значение по уголовному делу", - отметила официальный представитель МВД РФ.

Уголовные дела возбуждены по статьям "Мошенничество" и "Кража". По решению суда женщины были заключены под стражу. Если их вина будет доказана, то им может грозить до 6 лет колонии. К сожалению, это далеко не первый случай, когда жертвами подобных аферистов становятся пенсионеры. Так, в Северодвинске дама-"соцработник" стала проверять у пенсионерки документы и украла кошелек. Повезло, что мошенницу удалось задержать по горячим следам.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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