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04.07.2019 16:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В роддоме № 4 в Москве открывается школа отцов

Текст: Любовь Проценко

В московском роддоме № 4 открывается школа отцов. Называется эта школа "Я - папа!" и представляет собой новый проект больницы, разработанный специально для мужчин, которые готовятся к появлению ребенка в семье.

Фото: shironosov / istock
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Знания и практические навыки, которые они здесь могут получить, помогут будущим папам принимать участие во всех заботах о будущем наследнике. Ухаживать за новорожденным, кормить его и просто дать жене почувствовать, что она не одна с огромным количеством свалившихся на нее хлопот.

Большую часть занятий будут проводить врачи-мужчины, работающие в роддоме. Они просветят будущих пап о ходе беременности и послеродового периода. Расскажут, как проходят роды и что мужчины могут сделать, чтобы помочь любимой, и о многих других нюансах этого нового в жизни семьи периода.

Первое занятие состоится 8 июля в 18:00 по адресу: ул. Новаторов, д.3. Записаться на него нужно по телефону +7 (495) 103-46-46.

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