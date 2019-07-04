В России определили самые популярные гастрономические фестивали июля

Новости

Абэ: Япония не собирается вносить изменения в договор с США о безопасности 19:54
В Иркутской области из-за паводка эвакуировали семь детских лагерей 19:40
В Японии столкнулись военные грузовики, есть пострадавшие 19:35
В Петербурге создадут галерею свадебных фотографий "Дочки-матери" 19:16
Семь человек пострадали в Калининграде в ДТП с автобусом 19:14
АЕБ вновь зафиксировала падение авторынка и сделала прогноз 19:13
Ростовчанин в костюме кролика "регулировал" движение транспорта 19:13
Метеорологи зафиксировали штормовые порывы ветра в Москве 18:58
Матвиенко рассчитывает на продление программы маткапитала до 2025 года 18:56
Иран потребовал от Великобритании объясниться за захват танкера 18:51
В Петербурге открыли фонтан "Мальчик и гуси" 18:49
Росгвардия отстранила подозреваемых во взяточничестве врачей 18:45
Владимир Путин встретился с президентом Италии 18:37
Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом 18:36
Врачи УФСИН оценили состояние здоровье американца Уилана 18:25
В Пензе скончался 19-летний актер 18:25
Том Холланд считает, что Человек-паук может оказаться геем 18:22
Раненого бензопилой мужчину в Подмосковье снимали с дерева подъемником 18:17
В суши-баре Калининграда у поваров нашли сальмонеллез 18:12
Пропавшую под Костромой девочку нашли живой 18:11
Немецкие компании идут на рекорд по инвестициям в Россию 18:07
Разработка арктической версии вертолета Ми-26Т2В началась в Ростове 18:06
В районе Лужников 13 июля остановят движение из-за забега 18:05
Найденные в Польше и Украине римские динарии признали фальшивыми 18:01
Вертолет Ми-38 испытали при высоких температурах и высоко в горах 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
04.07.2019 18:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Баранина под морошкой

В России определили самые популярные гастрономические фестивали июля
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(7903)
В России составили рейтинг гастрономических фестивалей июля-2019. Самые популярные гастрономические фестивали определили специалисты аналитического агентства из Петербурга. В первую пятерку вошли уличные фестивали еды в Липецкой, Владимирской, Рязанской, Ростовской областях и в Татарстане.
Фестиваль "Донская уха" в хуторе Курган Ростовской области входит в топ-100 лучших туристско-гастрономических событий России. Фото: Фото с фестиваля "Донская уха" / Тагира Раджавов Фестиваль "Донская уха" в хуторе Курган Ростовской области входит в топ-100 лучших туристско-гастрономических событий России. Фото: Фото с фестиваля "Донская уха" / Тагира Раджавов
Фестиваль "Донская уха" в хуторе Курган Ростовской области входит в топ-100 лучших туристско-гастрономических событий России. Фото: Фото с фестиваля "Донская уха" / Тагира Раджавов

Первую строчку в рейтинге получил фестиваль "Раненбургское застолье" в городе Чаплыгине Липецкой области. Здесь улица Советская с утра превращается в село Слободское начала XVIII века с "Обжорными рядами", где фермеры и кооперативы представят свою экологически чистую продукцию. А в печах, на кострах, вертелах и мангалах, в котлах, чугунах и даже тыквах лучшие повара готовят угощения по старинным рецептам своих бабушек и даже прабабушек. Праздник состоится 27 июля.

Первую строчку в рейтинге получил фестиваль "Раненбургское застолье", который проводят в городе Чаплыгине Липецкой области

Чуть раньше, 13 июля в Суздале Владимирской области гостей приглашают на традиционный Праздник Огурца. И город, и овощ выбраны не случайно. Еще в "Историческом собрании о граде Суждале" есть такое упоминание: "Во граде Суждале по доброте земли и по приятности воздуха луку, чесноку, а наипаче огурцов преизобильно". И по сей день сельское хозяйство и огородничество - ведущее занятие жителей Суздаля и плодородного Ополья. На празднике можно попробовать огурцы на любой вкус: свежие, соленые, малосольные, запеченные в пирогах, сваренные в супах и даже в варенье.

Фото: iStock
Беларусь вошла в пятерку лучших стран для гастрономического туризма

- Я каждый год езжу в Суздаль на Праздник Огурца, - рассказала "РГ" жительница города Александров Владимирской области Нина Степанова. - Живу недалеко. И каждый раз привожу оттуда куклу оберег Акилу-огуречника. Ее делают из некрашеных тканей и ниток. А голова у куклы набита семенами горчицы, поэтому она тяжелее. Акилу кладу в бочонок с солеными огурцами, он плавает в ней головой вниз. И поверьте, никакой плесени не бывает.

Кстати, на праздник съезжается много туристов, в том числе и зарубежных - из Китая, Германии, Италии. А придумали его сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника еще в 2001 году.

Один из самых сладких фестивалей Малины пройдет 20 июля в селе Новоселки Рыбновского района Рязанской области. Эти места всегда славились обильными урожаями ягоды. И еще в XIX веке из Новоселок в Москву по Оке отправлялись баржи, груженные малиной. Местные жители и сегодня активно выращивают ягоду, причем нестандартным образом. Они сажают кусты не рядами, как принято, а клумбами. Может, поэтому она такая вкусная и ароматная? Об этом стоит спросить на главной площадке фестиваля - гастрономическом базаре, где можно попробовать малину разных сортов, а также варенье, джемы и пироги. Еще один фруктовый фестиваль, "Вишневарово" пройдет с 12 по 13 июля в Уварово Тамбовской области.

"Донская уха" в хуторе Курган Ростовской области соберет любителей рыбы уже в нынешнюю субботу. Этот праздник входит в топ-100 лучших туристско-гастрономических событий России. Угощать гостей будут блюдами из рыбы команды всех 18 сельских поселений Азовского района.

Фото: iStock
Петербург возглавил рейтинг гастрономического летнего туризма

Пятое место в рейтинге занял Всероссийский фестиваль "Скорлупино", который проводится в селе Пестрецы Республики Татарстан. Это необычный яичный фестиваль: чемпионат по метанию яиц, сковородошные забеги, зажигательная яичная зумба, мастер-классы и дегустационные площадки. Организаторы обещают удивить гостей небывалым количеством блюд из яиц. А это и салаты, и закуски, и яйца, фаршированные "в гнездышках", в горшочках, бургеры из яиц, меренги, суфле. Еще на празднике установят новый рекорд - сделают гигантскую яичницу. Произойдет это 20 июля.

А вот в Вологодской области фестивальные дни "Морошки-2019", которая тоже вошла в десятку лучших гастрономических событий июля, продлятся с 15 по 21 июля. И будет это в старинной Тотьме. Рестораны города предложат блюда северорусской кухни - сиченики, саламат, кислуху на квасу, обрядовое печенье, рыбники, ягодники, квас из морошки и другие. Состоится настоящая битва лучших кулинаров муниципалитета.

В десятке лучших гастрономических фестивалей и керченский День рыбака, он пройдет 13-14 июля. Битву вареников устроят в рамках фестиваля "Всэ будэ смачно!", который в пятый раз откроется в селе Романово Алтайского края. Будут работать двадцать палаток, в которых предложат вареники с 50 видами начинок, а каждый пятый - с сюрпризом. По итогам праздника повара муниципальных районов устроят вареничный баттл. Попробовать вареники можно будет 20 июля.

Кенозерский нацпарк начнет принимать гастрономических туристов

Есть еще необычный праздник уличной еды, вошедший в десятку лучших. В местечке Тос-Булак, что в девяти километрах от города Кызыла, соберется гастрономический форум "Тувинская баранина" . Его проводят один раз в два года, сочетая с народным праздником "Наадым" и чередуя с фестивалем белой пищи "Ак чем". Как заявляют в самом регионе, этот фестиваль проводят в целях развития и популяризации тувинского аутентичного продукта - самой вкусной баранины. На форуме, а состоится он 13 и 14 июля, можно будет попробовать разные блюда из этого мяса. Обещают сварить и самый большой в Сибири котел супа "Кара-мун".

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Липецкая область ЦФО Владимирская область ЦФО Рязанская область ЮФО Ростовская область ПФО Татарстан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД РФ увидели шантаж в заявлениях "Нафтогаза" о сбоях транзита газа
Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий
Максим Акимов одобрил концепцию электронного паспорта
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом