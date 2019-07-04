В России определили самые популярные гастрономические фестивали июля

В России составили рейтинг гастрономических фестивалей июля-2019. Самые популярные гастрономические фестивали определили специалисты аналитического агентства из Петербурга. В первую пятерку вошли уличные фестивали еды в Липецкой, Владимирской, Рязанской, Ростовской областях и в Татарстане.

Первую строчку в рейтинге получил фестиваль "Раненбургское застолье" в городе Чаплыгине Липецкой области. Здесь улица Советская с утра превращается в село Слободское начала XVIII века с "Обжорными рядами", где фермеры и кооперативы представят свою экологически чистую продукцию. А в печах, на кострах, вертелах и мангалах, в котлах, чугунах и даже тыквах лучшие повара готовят угощения по старинным рецептам своих бабушек и даже прабабушек. Праздник состоится 27 июля.

Первую строчку в рейтинге получил фестиваль "Раненбургское застолье", который проводят в городе Чаплыгине Липецкой области

Чуть раньше, 13 июля в Суздале Владимирской области гостей приглашают на традиционный Праздник Огурца. И город, и овощ выбраны не случайно. Еще в "Историческом собрании о граде Суждале" есть такое упоминание: "Во граде Суждале по доброте земли и по приятности воздуха луку, чесноку, а наипаче огурцов преизобильно". И по сей день сельское хозяйство и огородничество - ведущее занятие жителей Суздаля и плодородного Ополья. На празднике можно попробовать огурцы на любой вкус: свежие, соленые, малосольные, запеченные в пирогах, сваренные в супах и даже в варенье.

- Я каждый год езжу в Суздаль на Праздник Огурца, - рассказала "РГ" жительница города Александров Владимирской области Нина Степанова. - Живу недалеко. И каждый раз привожу оттуда куклу оберег Акилу-огуречника. Ее делают из некрашеных тканей и ниток. А голова у куклы набита семенами горчицы, поэтому она тяжелее. Акилу кладу в бочонок с солеными огурцами, он плавает в ней головой вниз. И поверьте, никакой плесени не бывает.

Кстати, на праздник съезжается много туристов, в том числе и зарубежных - из Китая, Германии, Италии. А придумали его сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника еще в 2001 году.

Один из самых сладких фестивалей Малины пройдет 20 июля в селе Новоселки Рыбновского района Рязанской области. Эти места всегда славились обильными урожаями ягоды. И еще в XIX веке из Новоселок в Москву по Оке отправлялись баржи, груженные малиной. Местные жители и сегодня активно выращивают ягоду, причем нестандартным образом. Они сажают кусты не рядами, как принято, а клумбами. Может, поэтому она такая вкусная и ароматная? Об этом стоит спросить на главной площадке фестиваля - гастрономическом базаре, где можно попробовать малину разных сортов, а также варенье, джемы и пироги. Еще один фруктовый фестиваль, "Вишневарово" пройдет с 12 по 13 июля в Уварово Тамбовской области.

"Донская уха" в хуторе Курган Ростовской области соберет любителей рыбы уже в нынешнюю субботу. Этот праздник входит в топ-100 лучших туристско-гастрономических событий России. Угощать гостей будут блюдами из рыбы команды всех 18 сельских поселений Азовского района.

Пятое место в рейтинге занял Всероссийский фестиваль "Скорлупино", который проводится в селе Пестрецы Республики Татарстан. Это необычный яичный фестиваль: чемпионат по метанию яиц, сковородошные забеги, зажигательная яичная зумба, мастер-классы и дегустационные площадки. Организаторы обещают удивить гостей небывалым количеством блюд из яиц. А это и салаты, и закуски, и яйца, фаршированные "в гнездышках", в горшочках, бургеры из яиц, меренги, суфле. Еще на празднике установят новый рекорд - сделают гигантскую яичницу. Произойдет это 20 июля.

А вот в Вологодской области фестивальные дни "Морошки-2019", которая тоже вошла в десятку лучших гастрономических событий июля, продлятся с 15 по 21 июля. И будет это в старинной Тотьме. Рестораны города предложат блюда северорусской кухни - сиченики, саламат, кислуху на квасу, обрядовое печенье, рыбники, ягодники, квас из морошки и другие. Состоится настоящая битва лучших кулинаров муниципалитета.

В десятке лучших гастрономических фестивалей и керченский День рыбака, он пройдет 13-14 июля. Битву вареников устроят в рамках фестиваля "Всэ будэ смачно!", который в пятый раз откроется в селе Романово Алтайского края. Будут работать двадцать палаток, в которых предложат вареники с 50 видами начинок, а каждый пятый - с сюрпризом. По итогам праздника повара муниципальных районов устроят вареничный баттл. Попробовать вареники можно будет 20 июля.

Есть еще необычный праздник уличной еды, вошедший в десятку лучших. В местечке Тос-Булак, что в девяти километрах от города Кызыла, соберется гастрономический форум "Тувинская баранина" . Его проводят один раз в два года, сочетая с народным праздником "Наадым" и чередуя с фестивалем белой пищи "Ак чем". Как заявляют в самом регионе, этот фестиваль проводят в целях развития и популяризации тувинского аутентичного продукта - самой вкусной баранины. На форуме, а состоится он 13 и 14 июля, можно будет попробовать разные блюда из этого мяса. Обещают сварить и самый большой в Сибири котел супа "Кара-мун".