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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В столичных природных парках покажут бесплатное кино

Текст: Ирина Огилько

С 5 июля стартует сезон кинопоказов в 9 природных парках города. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Мосприроды.

Фото: kinopoisk.ru
Во дворах необычных домов Москвы покажут советское кино

По данным пресс-службы, предварять каждую киноленту будут лекции на экологическую тематику. Основная цель таких акций популяризировать досуг на природных территориях, не нарушая при этом экологический баланс. Начало лекций в 20.00, а с 21.00 начнут показывать кино, для этого будет развернуты специальные переносные экраны, а транслировать ленты советского кинематографа будут передвижные киноустановки. Так, посмотреть кино можно в парке Измайлово (вход с Измайловского проспекта, 56), в Кусково (пересечение ул. Юности и ул. Молдагуловой), Теплый стан (вход со стороны ул. Академика Виноградова,12), Кузьминки- Люблино (вход с ул. Кузьминская, 10, стр1), парк Москворецкий (вход с ул. Твардовского, 16), парк Ветеран в Серебряном бору (вход с ул. Таманская, 42), Бирюлевский дендропарк (вход с ул. Липецкая, 5а)

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