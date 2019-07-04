В столичных природных парках покажут бесплатное кино

С 5 июля стартует сезон кинопоказов в 9 природных парках города. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Мосприроды.

По данным пресс-службы, предварять каждую киноленту будут лекции на экологическую тематику. Основная цель таких акций популяризировать досуг на природных территориях, не нарушая при этом экологический баланс. Начало лекций в 20.00, а с 21.00 начнут показывать кино, для этого будет развернуты специальные переносные экраны, а транслировать ленты советского кинематографа будут передвижные киноустановки. Так, посмотреть кино можно в парке Измайлово (вход с Измайловского проспекта, 56), в Кусково (пересечение ул. Юности и ул. Молдагуловой), Теплый стан (вход со стороны ул. Академика Виноградова,12), Кузьминки- Люблино (вход с ул. Кузьминская, 10, стр1), парк Москворецкий (вход с ул. Твардовского, 16), парк Ветеран в Серебряном бору (вход с ул. Таманская, 42), Бирюлевский дендропарк (вход с ул. Липецкая, 5а)

Репертуар

5 июля - "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

6 июля - "Девчата"

7 июля - "Живите в радости"

8 июля - Зимний вечер в Гаграх"

9 июля - "Искренне Ваш…"

10 июля - "Как стать счастливым"

11 июля - "Летят журавли"

12 июля - "Мимино"