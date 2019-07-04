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04.07.2019 21:08
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Валерий Сюткин: Любить джаз мы никогда не прекращали

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(7903)
Международный фестиваль "Jazzовые сезоны", 6-7 июля, Музей-заповедник Горки Ленинские, Московская область.
На фестивале ансамбль Валерия Сюткина сыграет хиты 50-60-х в джазовых версиях и, конечно, "Московский бит" и "Стильный оранжевый галстук". Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС На фестивале ансамбль Валерия Сюткина сыграет хиты 50-60-х в джазовых версиях и, конечно, "Московский бит" и "Стильный оранжевый галстук". Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
На фестивале ансамбль Валерия Сюткина сыграет хиты 50-60-х в джазовых версиях и, конечно, "Московский бит" и "Стильный оранжевый галстук". Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Хэдлайнерами уже пятого фестиваля, ежегодно проходящего на фоне живописного парка и усадьбы Морозова, стали знаменитый трубач, номинант премии Grammy Кристиан Скотт, трио пианиста из Нью-Йорка Ларри Голдингса (он тоже номинант Grammy), Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр. И - пока впервые - ансамбль LIGHT JAZZ Валерия Сюткина, которого все отлично знают по группе "Браво" и успешной сольной рок-карьере. Теперь стоит обратить внимание и на то, что он делает в джазе. Тем более что в его группе играет один из лучших джазовых гитаристов России Алексей Кузнецов. Накануне фестиваля Валерий Сюткин ответил на вопросы обозревателя "РГ".

LIGHT JAZZ существует пять лет, но, похоже, что именно сейчас вы особенно полюбили джаз. Ведь все чаще играете эту музыку на больших сценах и open-air?

Валерий Сюткин: Любить джаз мы никогда не прекращали, играя джазовые программы как минимум два раза в год: открывали и закрывали сезоны в Центральном доме художника. С 31 марта этой площадки, к сожалению, больше нет, но мы найдем другую. А сейчас мой друг Игорь Бутман пригласил нас выступить на "Джазовых сезонах". Неделю назад мы играли джаз в городе Альметьевске. Впрочем, я исполнял там и рок-н-ролл, что, конечно, тоже никак не диссонирует с джазом. Это происходит неразрывно. Но джаз - все-таки реже. Хорошо, что у меня есть время и на эту прекрасную музыку!

То, что Игорь Бутман пригласил LIGHT JAZZ на международный фестиваль, означает признание вас уже и как джазмена?

Валерий Сюткин: Играть музыку - это для меня в первую очередь удовольствие. И потом уже гонорары и все такое прочее... Играть надо только то, что любишь, тогда и будут появляться и искра, и ответная реакция зала! А от джаза я теперь получаю большую радость.
Артисты из разных стран собрали аншлаг на фестивале "Усадьба Jazz"

У вас в репертуаре джазовые версии песен Леонида Агутина, "Морального кодекса", а еще альбом "Москвич 2015" с классикой советской эстрады - "Я шагаю по Москве", "Три года ты мне снилась", "Почему, отчего"... Какие из этих песен особенно востребованы на российских open-air? И что вы исполните в этот раз?

Валерий Сюткин: Споем все, что обычно и просят. И эстраду 50-60-х: песни Никиты Богословского, Андрея Петрова, Исаака Дунаевского, Андрея Эшпая в наших оригинальных, джазовых версиях. И, конечно, несколько моих, фирменных. Поскольку люди, видя Сюткина, ждут "Московский бит", "Стильный оранжевый галстук", "Я то, что надо" и "Как жаль" - песни, с которыми ассоциируют меня как поэта, композитора и певца. На "Jazzовых сезонах" мы выступим впятером: я и четверо моих музыкантов. Все они спецы экстра-класса, например трубача Владимира Галактионова рвет на части буквально весь российский шоу-бизнес. Потому что он - как новый Крис Ботти! Пока мы договорились сыграть 15 песен. И о том, что наш сет продолжится от 40 минут до часа. Сколько именно - выясним уже на фестивале. Сами-то мы со сцены, как знаете, никуда не торопимся...

Культура Музыка Джаз Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк
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