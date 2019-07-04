Видео: В московском ТЦ треснул гигантский аквариум

В торговом центре "Авиапарк" на севере Москвы треснул гигантский аквариум, передает ТАСС.

Сооружение высотой 23 метра треснуло в нижней части параллельно полку. Часть воды вылилась, но утечку удалось быстро устранить, шов заклеили. Ни посетителям, ни экзотическим рыбам (а их там более 1,5 тысячи) ничто не угрожает, заявляют представители ТЦ.

Отметим, что цилиндрический аквариум в "Авиапарке" включен в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое сооружение подобного типа. В нем обитают свыше 60 видов рыб из Красного моря и Карибского бассейна.

Ранее "РГ" сообщала об аналогичном случае в ТЦ "Океания" в апреле этого года.