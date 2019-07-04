Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве

По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело. Об этом сообщает портал ведомства.

Напомним, что сегодня в результате падения на детской площадке дерева погиб ребенок, трехлетний мальчик. Его мама находилась рядом, однако спасти ребенка не удалось, от полученных травм ребенок скончался на месте.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливается полная картина произошедшего, опрашиваются очевидцы.

По данным департамента здравоохранения Москвы, матери ребенка оказывается медицинская и психологическая помощь.