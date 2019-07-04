Выставка картин Мунка в Москве продлит часы работы

Третьяковская галерея продлит часы работы выставки картин норвежского художника Эдварда Мунка. Как сообщается на сайте музея, с 7 июля экспозиция будет работать до 21.00, а 11-14 июля - до 23.00. При этом вход будет открыт до 20.00 и 22.00 соответственно.

Напомним, что выставка работ Мунка была открыта 17 апреля в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Никогда ранее наследие знаменитого мастера, которое давно получило мировое признание, не было представлено в России в столь полном объеме. Посетители могут увидеть около 70 живописных и 40 графических работ, вошедших в состав экспозиции, а также фотографии и мемориальные предметы из ГМИИ им. А.С. Пушкина и музея Мунка в Осло - самого крупного собрания работ художника, считающегося одним из родоначальников экспрессионизма. Центральным экспонатом выставки стала знаменитая картина "Крик", один из четырех вариантов которой хранится в музее Мунка.

Выставку можно посетить до 14 июля включительно. На данный момент все онлайн-билеты раскуплены вплоть до конца работы экспозиции, приобрести билеты можно только в порядке живой очереди в кассе Инженерного корпуса.