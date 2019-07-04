Чукотка получит на развитие региона более полтриллиона рублей

В результате государственных и частных инвестиций Чукотка получит более 517 миллиардов рублей, заявил вице-премьер Юрий Трутнев на совещании в Анадыре.

По предварительным оценкам, в ближайшие 10 лет рост ВРП региона увеличится более чем в 3,6 раза, планируется создание около 5 тысяч рабочих мест и более 10 тысяч рабочих мест в сопутствующих отраслях. Свыше 124 миллиардов рублей планируется вложить в развитие энергетической инфраструктуры региона.

"Чукотка на территории Дальнего Востока является особым регионом, с точки зрения и климатических условий, и недостаточного развития инфраструктуры. Поэтому внимание, которое Правительство РФ уделяет развитию региона, должно быть особым. Вместе с тем условия для развития экономики здесь есть", - считает вице-премьер Юрий Трутнев.

Отдельное внимание будет уделено освоению Баимской рудной зоны, которая является одной из крупнейших в мире медно-порфировых минерализаций. Для ее освоения планируется создать горнопромышленный кластер на принципах государственно-частного партнерства.

Строительство Баимского горно-обогатительного комбината закончится к 2026 году. Создание ГОКа позволит привлечь в регион 360 миллиардов рублей новых инвестиций, создать в регионе более 3,5 тысяч рабочих мест и обеспечить прирост валового регионального продукта Чукотки ориентировочно на 45 миллиардов рублей в год.

Также будет реализован инвестиционный проект по строительству горно-перерабатывающего предприятия на базе месторождения "Кекура". Появится 1 170 рабочих мест. Сроки реализации 2019-2027 годы. Планируется, что в 2020 году будет запущена первая золотоизвлекательная фабрика, а другая появится к 2023 году. Предполагаемый объем инвестиций составляет 18,4 миллиарда рублей. В настоящее время на месторождении проводятся геологоразведочные работы, инженерные изыскания для строительства ГОКа.

Кроме того, планируется освоить одноименное месторождение золота и серебра. В 2023 году будет построено горно-перерабатывающее производство. На полную мощность предприятие выйдет до конца 2024 года. Объем инвестиций - 7,5 миллиарда рублей. Будет создано 600 рабочих мест.

Также обсуждался вопрос строительства канатной дороги через Анадырский лиман (от аэропорта до Анадыря).

Как пояснил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) Аслан Канукоев, для резидентов ТОР, помимо прочих льгот, в течение 10 лет действует и понижающий коэффициент по налогу на добычу полезных ископаемых.

В ТОР "Чукотка" 14 инвесторов уже запустили проекты. Всего на ТОР "Чукотка" действуют 42 резидента, которые вложили в свои проекты 2,2 миллиарда рублей и создали 438 мест.

"Нужно помочь инвесторам, чтобы проекты были реализованы, были созданы дополнительные рабочие места, появились новые возможности для развития региона", - отметил Юрий Трутнев.

Он также обратил внимание, что органы власти обязаны следить за реализацией проектов в области обеспечения энергетикой.

Один из вопросов касался замещения мощностей выводимой из эксплуатации Билибинской АЭС, введенной в эксплуатацию в 1976 году. Для этого Правительством РФ были приняты решения о создании первой в мире плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) с местом базирования в городе Певеке. ПАТЭС мощностью 70 МВт предназначена для выработки и выдачи потребителям тепла.

"В развитие энергетической инфраструктуры Чукотки будет вкладываться с учетом стоимости строительства ПАТЭС более 124 миллиардов рублей - это огромные деньги. И для того, чтобы они были эффективны, для реализации инвестиционных проектов - все должно происходить качественно и в срок", - заключил Юрий Трутнев.