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04.07.2019 17:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Косаток и белух будут выпускать из "китовой тюрьмы" раз в две недели

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Александр Корольков
Следующую "партию" морских млекопитающих выпустят из "китовой тюрьмы" уже на следующей неделе. Об этом на пресс-конференции в "Российской газете" рассказал директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

По его словам, в первую очередь в Охотское море "пойдут" косатки. Почему? Их нужно выпустить обязательно летом, до того, как начнется сезонная миграция. А затем уже на волю будут отпущены белухи. В целом животных планируется выпускать раз в две недели.

Сколько конкретно косаток пойдет во "второй заход"? Решение еще принимается. Но скорее всего, две или три.

Напомним, на прошлой неделе специалисты ВНИРО выпустили на волю двух косаток и шесть белух, которые провели несколько месяцев в "китовой тюрьме". Перед выпуском на животных установили спутниковые маяки, которые позволяют отслеживать перемещение и собирать данные об их поведении.

- С научной точки зрения это поразительный опыт, который позволит нам ответить на многие вопросы, - подчеркнул Кирилл Колончин.

Фото: Пресс-служба ВНИРО
Появилось видео выпуска косаток и белух в Охотское море

Он рассказал подробности этой сложнейшей и уникальной операции. Морских млекопитающих везли на грузовиках и на речном пароме из бухты Средней до мыса Перовского. Дорога заняла шесть суток. Все это время ветеринары и тренеры круглосуточно несли вахту в передвижных бассейнах с животными. Следили, чтобы те не задохнулись.

- Перед выпуском в течение шести часов животным делали массаж, разминали ласты и хвост. Первыми выпустили двух касаток - брата и сестру, которые на протяжении этой тяжелой дороги не переставали общаться между собой, - рассказал заместитель директора по научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков. - Когда они оба оказались на воле, то "отлетели" в море и стали быстро кружиться, выполняя сложные пируэты. Это напоминало эмоциональный танец. Они переворачивались на скорости вокруг своей оси, ходили по кругу, бухались в воду, поднимая фонтаны воды, просто танцевали! А дальше они взяли курс в открытое море и больше мы их не видели. Сейчас они уже в 400 км от места выпуска.

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