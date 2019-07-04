На южных Курилах ощутили землетрясение до четырех баллов

Подземные толчки зарегистрированы вблизи южных Курильских островов, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на Сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Магнитуда землетрясения составила 4,4, его эпицентр располагался в Тихом океане на глубине 42 километра.

Жители Южно-Курильска (остров Кунашир), находившегося в 77 километрах от эпицентра, ощутили толчки силой до четырех баллов. Примерно такое же землетрясение почувствовали и в селе Горячий Пляж, также расположенном на Кунашире. На соседнем острове Шикотане в селе Малокурильское силу землетрясения оценили в три балла.

Обошлось без пострадавших и объявления тревоги цунами.