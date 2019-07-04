В Якутии депутат напал с лопатой на инспектора ДПС

В Верхневилюйском улусе Якутии передано в суд уголовное дело в отношении сельского депутата, сначала побившего женщину, а затем напавшего с лопатой на сотрудника полиции.

Как установило следствие, на празднике Ысыах в селе Оросу инспектор ДПС и находившийся с ним в служебной машине участковый уполномоченный увидели, что нетрезвый депутат бьет свою сожительницу. После того, как полицейские потребовали прекратить избиение, народный избранник убежал, пригрозив женщине, что разберется с ней потом. Инспектор ДПС проследовал за ним в один из частных домов.

"На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к инспектору ДПС, обвиняемый, взяв в руки лопату, нанес ею несколько ударов в голову, в левую руку и правое предплечье потерпевшему", - сообщила и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СК России Анастасия Петрова.

Сотрудникам полиции пришлось успокаивать разбушевавшегося депутата с помощью спецсредств. Впоследствии, протрезвев, мужчина полностью признал вину, поэтому расследование заняло чуть больше недели.

Судить его будут по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).