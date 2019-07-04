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04.07.2019 16:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии судебные приставы заблокировали счета детдома

Текст: Владимир Таюрский (Якутск)

В Хангаласском районе Якутии по решению суда приставы-исполнители заблокировали счета детского дома. Таким образом с социального учреждения взыскивают ущерб от пожара, виновником которого признали бывшего детдомовца.

Фото: iStock
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- Сейчас воспитанники находятся на отдыхе в летнем лагере, но скоро они вернутся, а мне нечем будет их кормить, не на что одевать, готовить к школе, покупать канцелярские принадлежности… Нас оставили с пустыми карманами, - рассказал директор Мохсоголлохского центра помощи детям Василий Ильин.

Частный дом, в поджоге которого обвиняют воспитывавшегося в детдоме мальчишку (впоследствии его перевели в специальное детское учреждение под Новосибирском), сгорел в поселке два года назад. Разбирательства шли долго. Следствие по уголовному делу еще не завершено. Но в рамках гражданского судопроизводства было признано, что усадьба сгорела из-за детской шалости с огнем. Ущерб оценили почти в три миллиона рублей. Обязанность по его возмещению районный суд возложил на детдом. Недавно решение вступило в силу, не было исполнено, и через месяц судебные приставы отключили детское социальное учреждение от финансирования.

Комментируя происшествие, глава республики Айсен Николаев заявил, что подобная ситуация сложилась по причине безответственности и безалаберности руководства Центра помощи детям и муниципального образования, на балансе которого находится социальное учреждение.

- В середине июня, когда еще можно было предотвратить блокировку счетов, я обращался в районную администрацию, а также в местное отделение управления федерального казначейства с просьбой помочь в решении свалившейся на нас проблемы. Из муниципалитета пришел подготовленный в казначействе ответ: финансирование подобных дел не предусмотрено, расплачивайтесь сами, - рассказал директор детдома.

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Глава районной администрации Гаврил Алексеев пообещал, что все это никак не отразится на детдомовцах - их права не будут ущемлены.

- Руководство детдома не согласилось с решением суда и опротестовало его в вышестоящей инстанции. Жалобу в Верховном суде республики должны рассмотреть 26 июля. До этого срока мы просим приостановить действия по исполнительному листу и разблокировать счета. Если же Верховный суд ничего не изменит, ущерб будет оплачен из районного бюджета, - сообщил он по телефону корреспонденту "РГ".

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