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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Без базара

Во Владивостоке закрылся включенный в путеводители легендарный рынок
Текст: Ольга Журман (Владивосток)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 144(7902)
По решению Ленинского суда во Владивостоке опечатали рынок на улице Спортивной. Он будет закрыт как минимум до следующего судебного заседания, которое назначено на 5 августа.
Сегодня там, где работали вьетнамские парикмахерские и китайские "чифаньки", пусто и уныло. Фото: Ольга Журман/РГ Сегодня там, где работали вьетнамские парикмахерские и китайские "чифаньки", пусто и уныло. Фото: Ольга Журман/РГ
Сегодня там, где работали вьетнамские парикмахерские и китайские "чифаньки", пусто и уныло. Фото: Ольга Журман/РГ

Рынок появился благодаря челнокам в начале девяностых годов прошлого века на месте стадиона Тихоокеанского флота. Затем он разросся, стал не только вещевым, но и продовольственным, обзавелся капитальными зданиями, автостоянкой, своей инфраструктурой.

Фото: istockphoto.com
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Сейчас опечатаны и ограждены забором только уличные торговые ряды, где продавали непродовольственные товары. Там же работали вьетнамские парикмахерские и китайские кафешки - "чифаньки". Ряды в стационарных зданиях, как и овощные на улице, работают.

В самом факте закрытия не было бы ничего необычного, не стань рынок за тридцать лет существования настоящей городской достопримечательностью. Сюда ходили вкусно поесть, дешево одеться и подстричься. Торговые ряды как экзотику показывали приезжим, их включали в план "экскурсий" для групп туристов из КНР и Южной Кореи. Рынок помог "подняться" многим бизнесменам, выручил в свое время семьи челноков, дал возможность небогатым людям делать покупки без пробивания бреши в бюджете. Последние десять лет его постоянно упоминали в путеводителях. Была и другая сторона медали: по слухам, здесь сбывали некачественные продукты, а слишком большое количество продавцов-иностранцев из дальнего и ближнего зарубежья периодически служило поводом для успешных рейдов сотрудников миграционной службы.

"В пассиве данного объекта можно назвать неблагоустроенность и грязь. В актив запишу некоторую экзотичность и колорит, наличие китайских продуктов и заведений общепита с китайской кухней. Поэтому в качестве ознакомительного и исторического экскурса на одну из достопримечательностей Владивостока рекомендую", - писали о рынке на турпорталах заезжие блогеры.

Официально объявлено, что рынок опечатали из-за нарушений норм пожарной безопасности

Информации о причинах закрытия почти нет. Официально объявлено, что произошло это из-за нарушений норм пожарной безопасности, но в такое объяснение мало кто верит. Есть в городе еще один рынок, к работе которого можно предъявить те же претензии, но его не закрывают. Нарушения на "Спортивке" выявлены в марте, суд состоялся в апреле, опечатали рынок в конце июня. Зачем ждали два месяца?

Пока неизвестно и то, по какому именно делу было вынесено судебное решение о закрытии рынка. Официальной информации от прокуратуры Приморского края нет, и комментариев от владельцев торгового объекта получить не удалось.

Произошедшее стало предметом бурных обсуждений в соц­сетях. "Кажется, что это - заказ. Ретейлеры и сетевики скинулись и "заказали" - у них продажи падают", - пишут одни. "Территория на Спортивной очень "вкусная", - замечают другие.

- Этот рынок в "смутные" времена ликвидировал стадион ТОФ - второй по значимости в городе. Конечно, тогда больше думали не о спорте, а о выживании, в том числе за счет "челноков". Кстати, думаю, что и в наше "неустаканившееся" время такой многофункциональный рынок нужен ничуть не меньше, чем стадион. Лучше, если он будет под крышей, - считает член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, член Градостроительного совета Владивостока профессор Валентин Аникеев.

Фото: РИА Новости
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Но дальнейших перспектив этой территории пока никто не знает. Будет ли закрытая сейчас часть рынка работать позже? На улице или под крышей? В пресс-службе мэрии о его судьбе ничего сказать не смогли, заявив, что рынок не относится к муниципальным объектам. Даже профессор Аникеев в неведении, что происходит.

- Что касается территории, то огромного закрытого рынка в этом месте в генплане города нет. Было предложение создать подобный объект, прежде всего для реализации сельхозпродукции, на мысе Фирсова в увязке с трассой Владивостокской кольцевой автодороги, но эта идея только обсуждается. Сейчас повышенное внимание уделяется развитию общественных пространств, в которых должны быть многие объекты обслуживания. Так что дело - за властями, - считает Валентин Аникеев.

Дословно

Петр Самойленко, кандидат политических наук, эксперт Российского института стратегических исследований:

С одной стороны, есть тренд на переход ретейла в формат супермаркетов и торговых центров, с другой - именно рынки традиционно выполняют социальную функцию. Они предоставляют самые разные и доступные населению товары в большом ассортименте. Цены на продукты питания в сети супермаркетов нередко приближаются к рыночным. Это один аспект. Второй связан с культурой, поскольку большие рынки являются точкой притяжения определенных категорий населения и туристов. Поэтому решать подобные вопросы нужно осторожно, с учетом всех нюансов и так, чтобы не страдали интересы жителей.

Кстати

В конце июня приморские законодатели приняли законопроект, который на пять лет отодвигает введение запрета на работу сельскохозяйственных рынков во временных сооружениях. Основная причина поправок - экономическая нецелесообразность перевода такой торговли в капитальные строения. Это повлечет за собой закрытие сельхозрынков, особенно в небольших населенных пунктах, а также повышение цен на товары.

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