По решению Ленинского суда во Владивостоке опечатали рынок на улице Спортивной. Он будет закрыт как минимум до следующего судебного заседания, которое назначено на 5 августа.

Рынок появился благодаря челнокам в начале девяностых годов прошлого века на месте стадиона Тихоокеанского флота. Затем он разросся, стал не только вещевым, но и продовольственным, обзавелся капитальными зданиями, автостоянкой, своей инфраструктурой.

Сейчас опечатаны и ограждены забором только уличные торговые ряды, где продавали непродовольственные товары. Там же работали вьетнамские парикмахерские и китайские кафешки - "чифаньки". Ряды в стационарных зданиях, как и овощные на улице, работают.

В самом факте закрытия не было бы ничего необычного, не стань рынок за тридцать лет существования настоящей городской достопримечательностью. Сюда ходили вкусно поесть, дешево одеться и подстричься. Торговые ряды как экзотику показывали приезжим, их включали в план "экскурсий" для групп туристов из КНР и Южной Кореи. Рынок помог "подняться" многим бизнесменам, выручил в свое время семьи челноков, дал возможность небогатым людям делать покупки без пробивания бреши в бюджете. Последние десять лет его постоянно упоминали в путеводителях. Была и другая сторона медали: по слухам, здесь сбывали некачественные продукты, а слишком большое количество продавцов-иностранцев из дальнего и ближнего зарубежья периодически служило поводом для успешных рейдов сотрудников миграционной службы.

"В пассиве данного объекта можно назвать неблагоустроенность и грязь. В актив запишу некоторую экзотичность и колорит, наличие китайских продуктов и заведений общепита с китайской кухней. Поэтому в качестве ознакомительного и исторического экскурса на одну из достопримечательностей Владивостока рекомендую", - писали о рынке на турпорталах заезжие блогеры.

Официально объявлено, что рынок опечатали из-за нарушений норм пожарной безопасности

Информации о причинах закрытия почти нет. Официально объявлено, что произошло это из-за нарушений норм пожарной безопасности, но в такое объяснение мало кто верит. Есть в городе еще один рынок, к работе которого можно предъявить те же претензии, но его не закрывают. Нарушения на "Спортивке" выявлены в марте, суд состоялся в апреле, опечатали рынок в конце июня. Зачем ждали два месяца?

Пока неизвестно и то, по какому именно делу было вынесено судебное решение о закрытии рынка. Официальной информации от прокуратуры Приморского края нет, и комментариев от владельцев торгового объекта получить не удалось.

Произошедшее стало предметом бурных обсуждений в соц­сетях. "Кажется, что это - заказ. Ретейлеры и сетевики скинулись и "заказали" - у них продажи падают", - пишут одни. "Территория на Спортивной очень "вкусная", - замечают другие.

- Этот рынок в "смутные" времена ликвидировал стадион ТОФ - второй по значимости в городе. Конечно, тогда больше думали не о спорте, а о выживании, в том числе за счет "челноков". Кстати, думаю, что и в наше "неустаканившееся" время такой многофункциональный рынок нужен ничуть не меньше, чем стадион. Лучше, если он будет под крышей, - считает член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, член Градостроительного совета Владивостока профессор Валентин Аникеев.

Но дальнейших перспектив этой территории пока никто не знает. Будет ли закрытая сейчас часть рынка работать позже? На улице или под крышей? В пресс-службе мэрии о его судьбе ничего сказать не смогли, заявив, что рынок не относится к муниципальным объектам. Даже профессор Аникеев в неведении, что происходит.

- Что касается территории, то огромного закрытого рынка в этом месте в генплане города нет. Было предложение создать подобный объект, прежде всего для реализации сельхозпродукции, на мысе Фирсова в увязке с трассой Владивостокской кольцевой автодороги, но эта идея только обсуждается. Сейчас повышенное внимание уделяется развитию общественных пространств, в которых должны быть многие объекты обслуживания. Так что дело - за властями, - считает Валентин Аникеев.

Дословно

Петр Самойленко, кандидат политических наук, эксперт Российского института стратегических исследований:

С одной стороны, есть тренд на переход ретейла в формат супермаркетов и торговых центров, с другой - именно рынки традиционно выполняют социальную функцию. Они предоставляют самые разные и доступные населению товары в большом ассортименте. Цены на продукты питания в сети супермаркетов нередко приближаются к рыночным. Это один аспект. Второй связан с культурой, поскольку большие рынки являются точкой притяжения определенных категорий населения и туристов. Поэтому решать подобные вопросы нужно осторожно, с учетом всех нюансов и так, чтобы не страдали интересы жителей.

Кстати

В конце июня приморские законодатели приняли законопроект, который на пять лет отодвигает введение запрета на работу сельскохозяйственных рынков во временных сооружениях. Основная причина поправок - экономическая нецелесообразность перевода такой торговли в капитальные строения. Это повлечет за собой закрытие сельхозрынков, особенно в небольших населенных пунктах, а также повышение цен на товары.