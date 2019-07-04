Новости

Том Холланд считает, что Человек-паук может оказаться геем 18:22
Раненого бензопилой мужчину в Подмосковье снимали с дерева подъемником 18:17
В суши-баре Калининграда у поваров нашли сальмонеллез 18:12
Пропавшую под Костромой девочку нашли живой 18:11
Немецкие компании идут на рекорд по инвестициям в Россию 18:07
Разработка арктической версии вертолета Ми-26Т2В началась в Ростове 18:06
В районе Лужников 13 июля остановят движение из-за забега 18:05
Найденные в Польше и Украине римские динарии признали фальшивыми 18:01
Вертолет Ми-38 испытали при высоких температурах и высоко в горах 17:59
Обнародованы итоги рентгеновского анализа колесницы Тутанхамона 17:59
В Сочи мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки 17:57
Родные не знают, куда этапировали Кокориных и Мамаева 17:50
Названа причина утечки из гигантского аквариума в Москве 17:45
Россия предложила Чехии договориться о полетах сентябре 17:40
В Петербурге пассажир избил кондуктора троллейбуса 17:40
В Судане возобновились переговоры между военными и оппозицией 17:40
В России стартовали продажи кросс-купе Renault Arkana 17:40
СК озвучил сумму ущерба по делу экс-главы "Автодора" 17:34
Голландская фирма отменила для сотрудников государственные праздники 17:34
"Эмметт Браун" поддержал продолжение серии "Назад в будущее" 17:31
XXIII Всероссийский фестиваль визуальных искусств откроется 5 июля 17:30
Ученые начали наблюдать за жизнью черноморских дельфинов с вертолета 17:29
Стала известна причина массовой гибели пчел в Удмуртии 17:25
К чему приводит курение вейпов и кальянов 17:20
Украинскому футболисту запретили играть против российского клуба 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
04.07.2019 17:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Присосавшиеся

Спецслужбы в Нижегородской области задержали банду, похищавшую топливо из нефтепроводов
4 июля Федеральная служба безопасности официально объявила о задержании банды, похищавшей топливо из магистральных нефтепроводов.

Делалось это с помощью незаконных врезок. Поймали воров в Нижегородской области.

Задержание произошло еще в середине апреля, но обнародовать эту информацию ведомство решило именно сейчас:

В прошлом году в России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за врезку в трубопроводы, перекачивающие нефть, топливо и газ

"17 апреля путем захвата с поличным сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области была пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы. Группа специализировалась на хищениях нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов путем криминальных врезок.

Фото: Joe Raedle/Getty Images
ОПЕК+ продлила сделку по нефтедобыче на 9 месяцев

Так, в период с 12 по 17 апреля злоумышленники похитили бензин из магистрального нефтепродуктопровода", - говорится в сообщении.

После задержания следователями УФСБ России по Нижегородской области было возбуждено дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ "Кража".

Одним из организаторов преступной группы оказался профессионал. Фамилию арестованного человека в ФСБ не называют. Но в ведомстве говорят, что это россиянин, в недалеком прошлом уже судимый за систематическое хищение дизтоплива из магистральных нефтепродуктопроводов.

Попытки краж из нефтепроводов - очень серьезная проблема и головная боль правоохранителей тех территорий, через которые проложены эти трубы.

Напомним, что летом прошлого года в России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за врезку в трубопроводы, перекачивающие нефть, топливо и газ. Теперь такому "врезчику-рецидивисту" по закону будет грозить штраф до 80 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до года или даже лишение свободы на срок до двух лет.

Если же врезку сделают в магистральном трубопроводе, то "умельцев" ждут либо штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы до четырех лет.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Но практика показывает, что даже высокие штрафы преступников не пугают. И это объяснимо - их доходы от криминального бизнеса в десятки раз больше. В прошлом году на Ставрополье раскрыли хищение более 100 тонн нефти. Нефть уходила через криминальную врезку в нефтепровод в Буденновском районе. Ущерб нефтяникам составил примерно три миллиона рублей. А от продажи продуктов из этой нефти организаторы схемы могли легко заработать более 15 миллионов рублей. Преступников поймали, что называется, с поличным. Силовикам "достался" еще и шланг от врезки, ведущий к металлической емкости, куда воры сливали нефть. Потом по стандартной схеме краденое, с левыми документами, отвозили в соседний регион на переработку.

За последние несколько лет только в Московской области было официально зафиксировано 139 фактов краж топлива. По ним возбуждено 87 уголовных дел. Правда, насколько удалось выяснить, до суда пока дошли всего несколько.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД РФ увидели шантаж в заявлениях "Нафтогаза" о сбоях транзита газа
Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий
Максим Акимов одобрил концепцию электронного паспорта
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом