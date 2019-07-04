4 июля Федеральная служба безопасности официально объявила о задержании банды, похищавшей топливо из магистральных нефтепроводов.

Делалось это с помощью незаконных врезок. Поймали воров в Нижегородской области.

Задержание произошло еще в середине апреля, но обнародовать эту информацию ведомство решило именно сейчас:

В прошлом году в России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за врезку в трубопроводы, перекачивающие нефть, топливо и газ

"17 апреля путем захвата с поличным сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области была пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы. Группа специализировалась на хищениях нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов путем криминальных врезок.

Так, в период с 12 по 17 апреля злоумышленники похитили бензин из магистрального нефтепродуктопровода", - говорится в сообщении.

После задержания следователями УФСБ России по Нижегородской области было возбуждено дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ "Кража".

Одним из организаторов преступной группы оказался профессионал. Фамилию арестованного человека в ФСБ не называют. Но в ведомстве говорят, что это россиянин, в недалеком прошлом уже судимый за систематическое хищение дизтоплива из магистральных нефтепродуктопроводов.

Попытки краж из нефтепроводов - очень серьезная проблема и головная боль правоохранителей тех территорий, через которые проложены эти трубы.

Напомним, что летом прошлого года в России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за врезку в трубопроводы, перекачивающие нефть, топливо и газ. Теперь такому "врезчику-рецидивисту" по закону будет грозить штраф до 80 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до года или даже лишение свободы на срок до двух лет.

Если же врезку сделают в магистральном трубопроводе, то "умельцев" ждут либо штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы до четырех лет.

Но практика показывает, что даже высокие штрафы преступников не пугают. И это объяснимо - их доходы от криминального бизнеса в десятки раз больше. В прошлом году на Ставрополье раскрыли хищение более 100 тонн нефти. Нефть уходила через криминальную врезку в нефтепровод в Буденновском районе. Ущерб нефтяникам составил примерно три миллиона рублей. А от продажи продуктов из этой нефти организаторы схемы могли легко заработать более 15 миллионов рублей. Преступников поймали, что называется, с поличным. Силовикам "достался" еще и шланг от врезки, ведущий к металлической емкости, куда воры сливали нефть. Потом по стандартной схеме краденое, с левыми документами, отвозили в соседний регион на переработку.

За последние несколько лет только в Московской области было официально зафиксировано 139 фактов краж топлива. По ним возбуждено 87 уголовных дел. Правда, насколько удалось выяснить, до суда пока дошли всего несколько.