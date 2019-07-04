Под Саратовом юноша погиб в ванной от удара током

Поздно вечером 3 июля 17-летний житель села Чернышевка Новобурасского района Саратовской области погиб в результате удара током. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Как говорится в сообщении, около 11 часов вечера юноша принимал ванну и одновременно слушал музыку с мобильного телефона, который в это же время заряжался от электросети через удлинитель. В какой-то момент удлинитель упал в ванну, по воде пошел разряд электрического тока.

- Юноша стал звать на помощь отца, находившегося в доме, - добавили в СУ СК. - Мужчина извлек вилку удлинителя из розетки, вынул сына из ванной и вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие медик констатировали смерть юноши.

По факту инцидента проводится доследсвенная проверка.