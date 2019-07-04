Под Саратовом трое рабочих погибли при очистке канализации

Днем 4 июля в городе Петровске Саратовской области три сотрудника МУП "Петровское ЖКХ" погибли при выполнении работ на объекте городских коммуникаций. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального правительства.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на представителя регионального следственного управления СК России, смерть рабочих наступила в результате отравления газом во время работ по очистке канализации. По факту случившегося следователи проводят проверку.

В связи с инцидентом губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил провести внеочередное заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям.