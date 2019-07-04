Самарский регион оценила Федерация производителей автокомпонентов FIEV

Сегодня завершился визит в Самарскую область делегации крупнейшей Федерации производителей автокомпонентов FIEV Франции во главе с госпожой Паскаль Лардэн. Гости посетили основные инвестиционные площадки региона, в том числе индустриальный парк "АвтоВАЗ", пройдя с экскурсионной программой по самому заводу, а также технопарк "Жигулевская долина" и особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Тольятти".

Французскую делегацию ознакомили с основными конкурентными преимуществами и возможностями региона во время тура на главные инвестплощадки. Фото: Правительство Самарской области

В рамках официальной встречи генеральный директор ОЭЗ промышленно-производственного типа "Тольятти" Сергей Андреев отметил, что Самарский регион сотрудничает с Французской Республикой по широкому спектру направлений: прежде всего, в торгово-экономической, научно-технической и инвестиционной сферах. Объем внешней торговли ежегодно растет. Так, по итогам 2018 года показатели выросли в 1,2 раза.

В регионе есть значимые примеры инвестиционного взаимодействия. На территории Самарской области размещены производства таких французских компаний, как Renault в составе Альянса Renault-Nissan, Faurecia, Valeo, Schneider Electric.

Сергей Андреев во время посещения ОЭЗ делегацией выразил уверенность, что сотрудничество с французскими компаниями будет продолжено, что бизнес и дальше будет рассматривать область как место размещения своих производств и дочерних компаний, убедившись в рамках визита в уникальных возможностях инвестподдержки.

Французскую делегацию ознакомили с основными конкурентными преимуществами и возможностями региона. Исполнительный директор "Агентства по привлечению инвестиций Самарской области" Сергей Никитин рассказал, что объем инвестиций в регион за последние десять лет увеличился более, чем в шесть раз. Он также отметил, что Самарская область по итогам 2018 года вошла в тройку ведущих субъектов России по динамике улучшения инвестиционного климата. Позитивную динамику подтверждают и растущие позиции региона в рейтингах российских и международных рейтинговых агентств.

По объему ВРП за прошлый год область занимает 10 место в стране.

- Автопроизводство - одна из базовых для промышленности региона отраслей, это более 15 процентов ВРП региона. 40 процентов всех российских автокомпонентов производится в Самарской области с участием таких компаний, как Bosch, Valeo, Edscha, Federal Mogul и других, - пояснил Сергей Никитин. - Ядром кластера является "АвтоВАЗ" (Альянс Renault-Nissan), производящий как автомобили отечественных марок (Lada), так и продукцию мировых брендов (Renault).

В то же время в регионе развита сеть инвестиционных площадок, возможности которых позволяют запустить высокотехнологичные производства. Это прежде всего особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Тольятти" (21 резидент, восемь действующих производств), технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" (более 200 компаний-резидентов), а также государственные и частные индустриальные парки: "Преображенка", "Чапаевск", "Тольяттисинтез", "АвтоВАЗ", "Ставропольский". Кроме того, в регионе расположены две территории опережающего социально-экономического развития: самая результативная в стране по количеству резидентов (45) - "Тольятти" и новая развивающаяся - "Чапаевск".

Сергей Никитин особо подчеркнул, что в Самарской области каждый инвестор может получить сегодня удобный для себя набор налоговых льгот и мер господдержки. Режимы инвестплощадок позволяют рассчитывать на это. В свою очередь "Агентство по привлечению инвестиций" при действенном участии министерства экономического развития и инвестиций Самарской области будет продолжать оказывать максимальную поддержку инвесторам в режиме "одного окна".