Стала известна причина массовой гибели пчел в Удмуртии

В Удмуртии объяснили массовую гибель пчел на пасеках сразу нескольких районов. Основная причина потерь - в ядохимикатах, которыми в регионе обрабатывают сельскохозяйственные культуры, и в первую очередь рапс, сообщил руководитель Удмуртского НИИ сельского хозяйства Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Андрей Леднев.

Дело в том, что посевы рапса в структуре посевных площадей республики в последнее время резко увеличились, а растение является хорошим медоносом. Тем не менее, рапс обрабатывают набором ядохимикатов, которые защищают его от болезней и вредителей. Среди них есть препараты очень токсичные для пчел.

- Поэтому после химических обработок этих посевов наблюдается массовая гибель пчел. По законодательству сельхозпроизводителю полагается за несколько дней предупреждать об этих обработках, чтобы пчеловоды успевали закрыть своих пчел в ульях, и они не вылетали. В нормативной базе это все прописано, но на практике не всегда соблюдается, - уточнил ученый.

Он также добавил, что обработка растений химикатами пагубно сказывается не только на пчелах, но и на муравьях, червях и других насекомых, просто на первых это более заметно для человека.

Сейчас критическая ситуация с гибелью пчел сложилась в шести районах Удмуртии. Самая серьезная ситуация наблюдается в Малопургинском районе.

- Землепользователь, который обработал посевы, но не проинформировал население, обязан на 100% возместить потери, которые понесли пчеловоды, но он оплатит только покупку нового роя, недосбор меда - то есть только прямые затраты, и то по суду. Для того чтобы выиграть суд, каждый пчеловод должен послать на экспертизу образцы мертвых пчел, меда и обработанных ядохимикатами растений. Если везде обнаружится одно и то же токсичное соединение, то сельхозпроизводитель будет обязан оплатить все прямые потери пчеловодам, - подытожил Андрей Леднев.