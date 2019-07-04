Турист из Прикамья чудом выжил после нападения слонов в Замбии

Совершающий кругосветное путешествие 27-летний Дмитрий Смирнов из Пермского края подвергся нападению диких слонов в Замбии. Туристу чудом удалось спастись, при этом он получил тяжелые травмы и в настоящее время находится в госпитале.

- Возвращаясь с водопада Виктория, недалеко от дороги я увидел семейство слонов, примерно 15-20 особей, - рассказывает Дмитрий в своем блоге Instagram. - Я включил камеру и начал их снимать. Вдруг самый большой слон взревел и побежал на меня. Я попытался убежать, но слон догнал меня, схватил хоботом и швырнул под себя. Вероятно, животное хотело меня раздавить - слон попытался лечь, но мне чудом удалось из-под него выскочить. Слон вновь поймал меня хоботом и несколько раз ударил о землю. В дальнейшем животное отошло, возможно, решив, что я мертв.

Я порвал футболку на лоскуты и перевязал крупные раны, собрал разбросанные вещи в рюкзак, дошел до дороги, где меня подобрали местные жители и отвезли в госпиталь. Мне сказали, что выжить после такой встречи со слоном удается немногим. В большинстве случаев дикие животные расправляются со своими жертвами.

На вопрос журналиста РГ о самочувствии, Дмитрий ответил, что в настоящее время чувствует себя лучше - серьезные раны на ноге постепенно заживают. После выписки из госпиталя он планирует вернуться в Россию.