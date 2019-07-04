В Башкирии обрушился мост из фильма "Вечный зов"

В Белорецке обвалился один пролет моста через местный пруд. Данный мост является достопримечательностью города - на его фоне в 70-х годах 20 века снимались сцены советского многосерийного фильма "Вечный зов".

На фото, опубликованных в соцсетях очевидцами, видно, что пролет фактически в самой середине моста ушел под воду. Да и само сооружение находится в плачевном состоянии.

Пользователей соцсетей Софья Андреева пишет, что данный пешеходный деревянный мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году, по неподтвержденным данным является самым длинным деревянным мостом в России.

Администрация Белорецкого района оказалась недоступна для комментариев.

По мосту некоторые белоречане пешком ходили на работу на металлургический комбинат, в 1941 году по нему пролегал путь к узкоколейной железной дороге, по которой отправляли солдат, уходивших на войну.

Раньше мост числился на балансе Белорецкого металлургического комбината, впоследствии был передан в республиканскую собственность.

В последние годы власти запретили выходить на мост из-за его аварийного состояния. Два года назад на его ремонт требовались требовалось 30 миллионов рублей.