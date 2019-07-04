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04.07.2019 20:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бешбармак на всю столицу

В Москве начались Дни культуры Республики Татарстан
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(7903)
5 июля в столице открываются Дни культуры Татарстана. В ходе их москвичи смогут увидеть выступления самых известных артистов республики, попробовать десятки национальных блюд и принять участие в тематических мастер-классах. Самые яркие мероприятия пройдут на территории музея-заповедника Коломенское, где с традиционным размахом отпразднуют Сабантуй - татаро-башкирский праздник, знаменующий окончание весенних полевых работ.
На фестивале можно будет не только попробовать вкусную национальную еду, но и узнать ее рецепт. Фото: Letterberry / iStock На фестивале можно будет не только попробовать вкусную национальную еду, но и узнать ее рецепт. Фото: Letterberry / iStock
На фестивале можно будет не только попробовать вкусную национальную еду, но и узнать ее рецепт. Фото: Letterberry / iStock

Перед гулянием, как и полагается, пройдет официальная часть. Татарская делегация возложит цветы к памятнику национального поэта Габдуллы Тукая в Замоскоречье. А вечером в Международном доме музыки состоится гала-концерт мастеров искусств Татарстана.

Москва - самый многонациональный город страны. Здесь проживают свыше 160 национальностей

На фестивале "Сабантуй" в Коломенском москвичей ждут в субботу. "Это будет грандиозный по своему масштабу, красоте и колориту праздник. Москва - самый многонациональный город страны. Здесь проживают свыше 160 национальностей, а татары и башкиры - в совокупности одна из самых многочисленных национальных групп", - сказал замруководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Иван Петров. В этом году праздник приурочили к 100-летию Башкирской АССР (в 2020-м юбилейную дату справит Татарская АССР). При этом на фестивале, конечно же, ждут людей абсолютно всех национальностей. Как отмечают организаторы, у всех, кто придет, появится уникальная возможность получше узнать историю и культуру республик. "Это татаро-башкирский праздник всех народов Москвы", - отметил руководитель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов.

Фото: Фото с фестиваля "Донская уха" / Тагира Раджавов
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На "Сабантуе" каждый найдет себе занятие по душе. Новшеством этого года станет большая бизнес-зона, где с лекциями выступят известные предприниматели не только из Татарстана и Башкирии, но и из Москвы, Московской области и зарубежных стран. На площадке проведут квест, посвященный тимбилдингу, и установят рекорд России по нетворкингу - поиску специалистов для решения бизнес-задач. Впервые на фестивале откроют fashion-зону для любителей моды. Свои коллекции в ней с элементами национального колорита представят молодые и известные дизайнеры.

Не забыли организаторы и о спорте. В 10.00 для всех желающих проведут зарядку, но не обычную, а с элементами восточных танцев. Правильно разминаться москвичей научит двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова. Еще одним ярким событием станет гребная регата - помериться силами на байдарках можно будет прямо на Москве-реке.

А еще в Коломенском проведут турнир по традиционной тюркской борьбе на поясах куреш, разыграют кубок по футболу и устроят соревнования по масс-рестлингу. Ну и какой же праздник без традиционных угощений? На фуд-корте дадут попробовать бешбармак - отварное мясо с лапшой, казы - колбасу из конины, копченого гуся, закрытый многослойный пирог губадию, лепешки кыстыбый, татарский пирог зур бэлиш, чак-чак, эчпочмак и другие яства.

А главное, здесь же можно будет научиться готовить все эти изыски в рамках кулинарных мастер-классов. "Через призму танцев, песен, игр, еды людям станет проще познакомиться с культурой республик", - говорит Эльмира Калимуллина, которая наряду с другими артистами выступит и в Коломенском.

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