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04.07.2019 11:28
Проект: В регионах

Зашел на полный цикл

Жигулевский "АКОМ" выпустил на рынок аккумулятор AGM
Текст: Инга Горина (Самара)
Лидер отечественной аккумуляторной промышленности - завод "АКОМ" первым в России начал производство полного цикла стартерных АКБ с технологией AGM - ULTIMATUM AGM.
Фото: Пресс-служба ГК "Аком" Инновационная технология AGM дает продукту целый ряд преимуществ Фото: Пресс-служба ГК "Аком"
Инновационная технология AGM дает продукту целый ряд преимуществ Фото: Пресс-служба ГК "Аком"

AGM (Absorbent Glass Mat) - это технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов, в которой используется пропитанное жидким электролитом стекловолокно. Данный продукт имеет ряд преимуществ перед стандартными аккумуляторами: повышенный жизненный ресурс, усиленная устойчивость к циклическим нагрузкам (выдерживают до 500 циклов "заряд-разряд"), коррозийным процессам, стойкость к вибрации, высоким и низким температурам, низкий уровень саморазряда.

Выпуск инновационной продукции стал возможным для компании "АКОМ" благодаря непрерывному совершенствованию технологии и модернизации производства. С помощью собственного научно-технического центра компания может разрабатывать продукцию с лучшими эксплуатационными и потребительскими характеристиками. С этой целью в 2017 году были проведены работы по техническому перевооружению завода и его оснащению уникальным передовым оборудованием мирового уровня. Активно участвуя в решении задачи импортозамещения, поставленной Правительством РФ перед отечественной промышленностью, "АКОМ" освоил технологию изготовления аккумуляторов AGM, отличающихся уникальными техническими характеристиками по сравнению со стандартной продукцией. До сих пор в России отсутствовал полный цикл подобного производства, но "АКОМ" готов изменить положение дел в пользу российского производителя, заместив до 10 процентов импортируемой продукции.

Высокое качество при доступной цене позволяет продукции "АКОМ" успешно конкурировать с зарубежными аналогами. Новая серия модернизированных аккумуляторов, изготовленных по передовой технологии, уже вызвала живой интерес среди потребителей.  ULTIMATUM AGM доступен для заказа у официальных дилеров "АКОМ". На продукт предоставляется беспрецедентная для рынка AGM гарантия - 3 года.

Аккумуляторы с технологией AGM от "АКОМ" выпускаются в трех емкостях: 60Ач с токами 680А; 70Ач с токами 760А и 95Ач с токами 850А. Батареи с технологией AGM от "АКОМ" полностью соответствуют международным стандартам качества и подходят для использования в автомобилях, оснащенных системами "Старт-Стоп" и  рекуперативного торможения. Подходят для автомобилей с применением технологии AGM.

Выбирая продукцию от лидера по производству АКБ в России, вы выбираете настоящее качество мирового уровня!

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