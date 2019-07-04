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04.07.2019 23:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Бойцы Росгвардии помогают пострадавшим от паводка в Иркутской области

Текст: Иван Петров
Помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области активно оказывают не только спасатели МЧС и военнослужащие Минобороны, но и бойцы Росгвардии. Как рассказали "РГ" в пресс-службе федеральной службы войск национальной гвардии, более 500 военнослужащих воинских частей Росгвардии Красноярского и Иркутского гарнизонов эвакуируют жителей и вывозят в безопасное место вещи из подтопленных домов.

Отмечается, что в районы затопления были переброшены спецтехника и плавательные средства. Выполнение задач военнослужащими и сотрудниками ведомства в пострадавших районах проверил командующий Сибирского округа Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов.

Он подчеркнул, что росгвардейцы обеспечат общественный порядок и безопасность, сделают все необходимое, чтобы помочь гражданам справиться с последствиями стихии.

Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС
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"Наша первоочередная задача - как можно скорее очистить улицы от завалов и заторов, помочь пожилым людям навести порядок во дворах. Для этого у личного состава есть вся необходимая техника", - отметил генерал Стригунов.

Росгвардейцы разбирают в настоящее время завалы в населенных пунктах, где уровень воды начал спадать. Специалисты инженерных подразделений Росгвардии осуществляют подвоз и снабжение местных жителей питьевой водой.

Сотрудники вневедомственной охраны в круглосуточном режиме выполняют задачи по охране общественного порядка и оказанию помощи населению на территории Нижнеудинского, Тулунского и Тайшетского муниципальных образований.

В то же время личный состав авиационных подразделений Росгвардии осуществляет облеты подтопленных территорий для определения мест масштабных разрушений и в целях своевременного и оперативного оказания помощи пострадавшим.

"С пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации гражданами работают психологи и медицинский персонал Росгвардии", - добавили в пресс-службе ведомства.

Власть Безопасность Правоохранительная система Происшествия ЧП Правительство Росгвардия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область СФО Красноярский край Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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